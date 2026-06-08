全國文化會議 不是4年1次大拜拜

最近，是四年一次的「全國文化會議」啟動了，大家聽過嗎？公民關心嗎？這場台灣文化盛會的舉行，乃依據「文化基本法」第廿二條「文化部應每四年召開全國文化會議，廣納各界意見，並研議全國文化發展事務」。

今年會是主題是「未來式」，探討在地文化、文資保存、全球布局、文化教育等。長串耀眼的文化政績、高尚的文化修辭，台灣文化未來真的沒有危機與困境嗎？所謂居安思危，更何況此時台灣的內外威脅的確存在，包括台灣文化。筆者願意扮演烏鴉的角色，提醒文化部一些真正挑戰：

首先是文化平衡，政府資源是否有照顧到每一族群、各區塊的文化需求？數十億的「重建台灣藝術史」經費，分配是雪中送炭？還是錦上添花？其次是政策領導，文化領導者的理念與施政動見觀瞻、影響深遠；比如曾經被控霸凌的首長高升至交通部門後，權力結構有改善嗎？專業的領導階層，才是美好文化未來的保障。復次是少子化問題，中央與地方博物館卻愈建愈多。有精確計算過人口與館數的關係？另一方面，面對人口快速老化，政府的文化備案是什麼？

再者是科技衝擊，ＡＩ引領風潮下，如何保有人文精神與思維？這才是台灣文化「未來式」該正視的問題。再來是文化外交，不能以為僅靠幾本小說或幾部電影，就能提升台灣文化的能見度。如何具體落實國際化？人才整備、語言配備、行銷策略、國際視野都需要全面提升。最後是文化主體，以台灣文化為「分母」的文化認同是否有共識？以政策打造多元共容的文化環境乃當務之急。

其他迫切的議題還有文化安全、保護主義等等。莫讓全國文化會議又成為四年一次的文化大拜拜，眼前台灣文化的各種危機與挑戰才是重點，文化也是生於憂患、死於安樂。