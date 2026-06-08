第一島鏈是冷戰產物 該轉化更新了

中國國民黨主席鄭麗文訪問美國，一再提出將第一島鏈轉化為「和平繁榮之鏈」的構想，引發綠營人士及部分美國鷹派學者批評，認為此舉是在呼應北京立場，甚至於削弱美國印太戰略。

第一島鏈本身就是冷戰時代的產物，而非不可挑戰的自然秩序。第一島鏈最初是美國於冷戰期間，為遏制共產陣營所建構的地緣戰略概念，北起日本列島，經琉球群島、台灣、菲律賓，形成一道圍堵中國大陸的軍事防線。其本質是一種特定歷史背景下的軍事封鎖思維，而非天然存在的地理屏障。

冷戰已經結束超過卅年，全球化與區域經濟整合成為主流趨勢，以七十多年前的戰略框架來思考今日東亞局勢，顯然難以符合現實需要。更重要的是，隨著中國大陸綜合國力與軍事能力大幅提升，第一島鏈原有的封鎖功能事實上早已逐步失效。

從海軍力量來看，共軍艦艇早已常態化穿越宮古海峽、巴士海峽及津輕海峽等第一島鏈關鍵通道。從空軍力量來看，轟–６Ｋ、轟–６Ｎ等遠程轟炸機，以及預警機、電子戰飛機、戰鬥機編隊，早已頻繁飛越第一島鏈相關空域，在西太平洋進行實戰化演訓。從飛彈能力來看，包括東風–21Ｄ、東風–26等遠程打擊系統，已具備涵蓋整個第一島鏈的打擊能力。

第一島鏈作為封鎖中共海空力量的戰略構想，已難以達成其原始目的。封鎖體系早已出現根本性變化，卻繼續將其視為不可動搖的戰略神話，不僅脫離現實，更加劇區域緊張。

過去數十年來，許多國家的安全觀念逐漸從單純的軍事安全，擴展到經濟安全、科技安全、供應鏈安全及人文交流安全。和平穩定從來不是單靠武器堆砌出來的，而是建立在共同利益與相互依存的基礎之上。經濟整合可降低戰爭誘因，也提升了和平紅利。從過去的軍事對抗思維，逐步轉向經濟合作、科技創新與區域發展；特別是在人工智慧、半導體、綠能科技、供應鏈重組成為全球競爭核心的今天，亞太地區更需要合作與互利，而非無止境的軍事對峙。

台灣最重要的是和平、安全、繁榮。若台灣持續被推向地緣政治對抗的最前線，甚至成為大國博弈的主戰場，不論最終勝負，都將承受巨大代價。近年來，兩岸軍事對峙不斷升高，軍機軍艦頻繁活動，社會對戰爭風險的憂慮也日益增加。在這樣的背景下，任何有助於降低衝突風險、創造對話空間的構想，都值得認真討論，而不應廉價地貼上「統戰」或「投降」標籤。

「和平繁榮之鏈」並不意味放棄防衛能力，而是追求更高層次的區域穩定。支持和平，不等於放棄國防；交流合作，也不等於忽視風險。我們應跳脫冷戰零和思維，思考第一島鏈是否能夠從軍事對抗的象徵，逐漸轉化為區域合作的平台。

以和平取代對抗、以合作取代封鎖、以繁榮取代衝突的倡議，值得台灣與國際社會深入討論與審慎思考。