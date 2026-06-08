對伊戰局難抽身 川普怎善後

美以伊戰爭僵局，川普回應「越戰打了十九年，伊朗戰爭我才打三個月」，且強調很快就會抽身；對協議進展緩慢，他說，伊朗高層強勢又自豪。美國眾議院通過限制川普對伊朗動武的「戰爭權力決議案」，雖不具法律效力，但公然挑戰川普的戰爭策略，給川普在美以伊戰爭中戴上緊箍咒。

美伊六十天停火協議尚未簽署，談判過程邊打邊談，兩國脆弱的關係充滿變數。要伊朗解封荷莫茲海峽、重啟伊朗核計畫談判，時陷僵局，川普不斷要脅放話，痛罵伊朗的邪惡行徑，狠話、謊話，不斷放話，對伊朗極限施壓； 伊朗也不甘示弱，採取以戰逼和的雙軌戰術，空襲中東他國、用強烈反美言論回擊。雙方互不信任的諜對諜，美國政界認為，歹戲拖棚，這是收視率非常低的真人秀節目。

伊朗新領導人積累國仇家恨，對美以更深惡痛絕，三方關係毫無緩和，川普始料未及，現在要跟伊朗協議，談何容易？伊朗人對美國的血海深仇，恐怕不是一個停火計畫，就一笑泯恩仇。

川普在二○一八年首任總統時，宣布美國退出伊朗核協議，協議原由伊朗與美中俄及歐盟等簽署，要限制伊朗核武發展，換取國際社會減免對伊經濟制裁。川普當時堅持退出，認為協議「極其糟糕，片面且無法阻止伊朗擁有核武」，川普的行動，打開潘朵拉盒，伊朗沒有框架限制，喜不自勝；濃縮鈾豐度，從協議限制的百分之三點七，提升到現在接近武器級別的百分之六十。

現美國嚴厲全面封鎖伊朗經濟，禁止石油出口，伊朗民不聊生，百萬人失業、通膨達到百分之七十七，但「不要褲子、也要核子」。

伊朗將濃縮鈾作為保命符，任何狀況下都不會放手，也有地緣政治的關聯。以色列、巴基斯坦都有核彈，特別以國是世仇，有核彈威嚇伊朗，伊朗當然要有濃縮鈾自保；利比亞強人格達費當年放棄核武，後來死於非命，伊朗人深信是美國下的毒手；北韓金正恩有核彈，國雖窮，但耍得風生水起，還和俄羅斯是鐵桿兄弟，看在伊朗眼裡，很是羨慕。

美伊協議，伊朗不會在濃縮鈾讓步；反而是荷莫茲海峽解封，伊朗會同意，但未來也可能再因跟美國的關係惡化，又再度布雷封鎖。

美以伊戰爭，美國捅了馬蜂窩，如何善後？美國國內輿情對美國參戰，不認同者多；汽油價高漲、通膨上升，聯準會面臨升息壓力；年底期中選舉初選，共和黨在重要地區失守。這些都不會給川普寬裕時間處理伊朗問題。現最好的方式，就是美國宣布擊毀伊朗數千個軍事基地，癱瘓伊朗軍力，美國光榮回國；協議委由中俄居中談判，濃縮鈾，美國只能睜隻眼閉隻眼，由這兩國之一看守保存。