大屋頂下／世界上沒有中華民國總統？中共不能掩耳盜鈴

北京外交部攻擊賴清德出訪史瓦帝尼稱：「世界上早已不存在所謂的『中華民國總統』。」

這句話出現在緊接著鄭習會後，顯得特別突兀。呈現出中南海兩岸政策的邏輯錯亂及缺乏戰略定力，且暴露了在體制內縱向整合與橫向協作的脫鉤斷鏈。

中共在鄭習會中的表現，可謂是由「一國兩制／和平統一」移向了「中華兩岸／和平發展」。亦即，暫時淡化了「國家／政權」的符號分歧，轉以「中華民族／兩岸一家」為主訴求。這是多數觀察者對鄭習會效應的解讀，亦皆認為這是可以期待的兩岸新局新貌。

這樣的新局新貌，即使僅在鄭習會上的兩個小時中存在，亦彌足珍貴，因為這也許就是未來可能體現的新思維新路徑。

然而，如今沒頭沒腦憑空飛來這句話，又將兩岸關係拉回到「國家／政權」的強烈對立。倘是如此，試問：鄭習會所為何來？

二○一九年一月二日，習近平發表對台談話提到「共同努力謀求國家統一的九二共識」，立即被民進黨與「一國兩制」掛鉤。後來，中共亟力澄清，甚至幾度公開宣示海基會當年所提「第八方案」（一中各表）為「九二共識」的原始組成要素，卻已不能挽回，九二共識就這麼毀了。

現在二○二六年，中共在這句話上又踏上覆車之轍，鄭習會上好不容易出現的那一種「一中各表／維持中華民國」的心照不宣，不啻被中共自己掀了一個大巴掌。

相隔七年犯相同的錯誤，又被民進黨撿到槍。

試問：如果「世界上早已不存在中華民國總統」，那麼國民黨在二○二八年還要不要競選中華民國總統？中共又還想不想在二○二八年後與國民黨執政的中華民國政府維持和平發展？

這一句話，可謂又回到了「中華民國已經滅亡論」，因此一直推演至今日的「早已不存在所謂的中華民國總統」。但是，此一命題在義理面及現實面皆不能自洽。

就義理面言。倘若中共在一九四九年就拿下了台灣，中華民國徹底滅亡，那也就無話可說。

但是，在一九四九年後，中華民國依據在大陸頒行的中華民國憲法繼續治理台灣，迄今已七十七年，在政治法理上中華民國仍站在「大屋頂中國」下，在民族道統上仍站在「大屋頂中華」下（此皆在鄭習會上表明），總體成就舉世皆稱奇蹟，且正以中華民國之有憲法對抗台獨之無憲法。

雖然，如今中共的國家治理成就有目共睹，但中國畢竟是仍有「白紙革命」的國家，百姓仍有不可說及說不出的話，足徵人民權利猶待真實解放；因此，中華民國的隔海分治，對於「更好的中國／中華民族的偉大復興」，仍有無可取代甚至不可或缺的意義。兩岸仍要有一長段「和平發展」的過程，中華民國當然存在。

站在中華民族的宏觀整體視角上，今日的中華民國是中華民族共同的歷史資產、現實資產、道德資產與文明資產。

這樣明明白白的中華民國，中共能說「已經滅亡」？

綜上略論，就義理言，且忘掉國共內戰的你死我活成王敗寇，中共若以非和平手段消滅了今日已臻如此成就的中華民國，這如何面對中華民族？又如何面對全人類文明？

再就現實面言。中共認為中國仍有「統一」的議題，那麼就要承認目前的「非統一／未統一」的現狀。現狀就是：中華民國與中華人民共和國的隔海分治。

比如說，兩岸在二○○八至二○一六年間簽訂了廿三項協議，哪一項實質上不是中華民國政府與中華人民共和國政府簽訂？

九二共識中，海協會主張「事務性協商不涉及一個中國的政治涵義」。這是仗勢欺人，兩岸協議至少必須相互承認治權，而治權的根據就是主權；現在既承認了治權，卻諱言主權，實為掩耳盜鈴。試問：北京政府能與四川省政府簽訂所謂的「協議」嗎？

在前此、現今及未來，中共欲與台灣互動，唯一的平台就是中華民國；在每一個互動中，中華民國的鈴就會鈴鈴鈴響起來。

中華民國並未滅亡，不能掩耳盜鈴。

每隔四年，大陸十四億人等著看中華民國的總統大選開票，這就是鈴鈴鈴鈴聲響起，也就知道「世界上」還有沒有中華民國總統這個身分角色了。

綜上所論，再就世局言，中共正面對著「和統無論述／武統有約束」的大趨勢，正須回到「一中各表／求同存異」的道路，以維持一個友善的中華民國，兩岸共謀「和平發展」。

這不僅是為了穩定台灣，尤其是必有益於中國大陸的和平崛起。否則，中共一直被台灣問題拖住，內外皆陷被動。

因此，鄭習會所定調的「和平發展」是正確的，而「和平發展」的核心條件，就是維持中華民國。

無中華民國就不可能和平發展。

在這樣的思考下，中華民國與中華人民共和國的隔海法理分治，也許迄仍不能成為雙方（尤其中共方）公開接受的政治概念，但可以用「一中各表／求同存異」之類的語彙來維持一種心照不宣；卻不必、不應也不忍用「世界上早已不存在中華民國總統」如此粗暴的言語來毀掉兩岸關係的其他可能性，因為這一句話在義理上及現實上都是撕破臉，都是霸凌，都是極具侮辱性，極不公平，試問有幾個台灣人能接受？

中共說「台灣沒有總統」，這在反對台獨的語境中可以成立，因為台灣不是國家。但是，如前所述，若稱「沒有中華民國總統」，則在義理及現實上皆不能自圓其說。

即使依中共一度主張的「憲法說」，此話也不能成立，因為中華民國總統正是由中華民國憲法產生。

在二○一五年的馬習會上，雙方雖未以國家主席及總統互稱，但尚以「大陸領導人／台灣領導人」相稱，為何今日居然一步倒退到「世界上早已不存在中華民國總統」。

口出穢言，非要把話說到這種地步嗎？

反台獨，就必須給中華民國出路。這是中共應有的覺悟。

讀者會問，這不也是兩國論嗎？絕對不是，在「大屋頂中國／大屋頂中華」下，兩岸可以「互視為不是外國的國家」。這是東西德曾經的示範，東西德可以，為何兩岸不可以？

兩岸勢必要想方設法，走一段「和平發展」的長路。那就是：定錨中華民國，共構和平競合。

寄語中南海三思。