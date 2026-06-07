海洋主權聲明 國際不會給橡皮擦

日本與菲律賓啟動專屬經濟區（ＥＥＺ）及大陸礁層海洋邊界談判，範圍恐與我國經濟海域高度重疊，我國外交部第一時間荒腔稱「肯定」，隨後才改口呼籲，談判必須考量我國專屬權益；這是台灣海洋主權主張長期面臨的結構性困境，三方海域交會的核心位置，任何雙邊畫界都難以迴避台灣的存在。表達「肯定」，雖為迴避政治敏感性的考量，卻等同於在台灣海洋主權的實質保護上主動讓步。

一九三八年，英國首相張伯倫與法國總理達拉第在慕尼黑會議上，同意希特勒併吞捷克斯洛伐克的蘇台德地區。當時捷克既未被邀請與會，也無從表達異議。張伯倫返回倫敦，揮舞著那張協議紙，高呼：「我們這個時代的和平！」外交部這次的「肯定」聲明，與張伯倫的歡呼何其相似。不同的是，張伯倫至少是局外人，還可自欺欺人說是「維護和平」；然外交部卻是那個被分割土地的捷克，還主動跑出來為分割者鼓掌。捷克後來用一句話總結慕尼黑會議：「關於我們的事，沒有我們。」台灣這次是連抗議都省了，直接送上掌聲。

十九世紀末，英國、荷蘭、德國等列強透過一系列北海漁業公約，畫定彼此漁區邊界。談判桌上沒有小國挪威與冰島的席位，協議完成後才通知他們「對第三方無拘束力，請放心」；但，冰島沒有放心。廿世紀，冰島幾度單方面宣布擴張漁業保護區，不惜與英國爆發「鱈魚戰爭」，出動砲艦對峙皇家海軍，最終在一九七六年迫使英國承認其二百浬漁業水域。歷史的啟示是：「對第三方無拘束力」從來不是保護，而是排除；冰島用砲艦爭來的，我國用一句「肯定」輕易送出去了。

歷史的鐵律只有一條：在主權與海域利益的爭奪中，沉默即表示放棄，鼓掌等於背書。張伯倫的掌聲換來了二戰；冰島的砲艦告訴世界，權利從來不是靠等待對方「善意」換來的。

外交部這次以「肯定」開場，雖然事後補救、逐步修正，但第一句話往往才是國際社會記住的那句話。在海洋主權的棋局上，初手失誤，後手再精，也已經先失一子；外交聲明不是草稿，說出口的話，國際社會是不給橡皮擦的。