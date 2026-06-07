漁民卑微願望又要落空？

我們漁民要的只是可以安心捕魚的海域。但這個卑微的願望，恐怕又要落空了！

近日日本、菲律賓片面宣布在台灣東部海域啟動所謂「海域畫界」談判，台灣被排除參與。講白了，日菲要瓜分我們家門前東邊的海域！這片海域是台灣漁民捕撈黑鮪魚、旗魚、鬼頭刀等優質漁產的所在，而我外交部對日菲這種侵門踏戶行徑竟一度表達肯定！民進黨政府對漁民可能會因此失去其賴以生存的海域這件大事，似乎無動於衷？

從一九七○年代美日私相授受，將我釣魚台行政管理權給了日本、台灣留學生在海外發起保釣運動以來，漁民在釣魚台海域捕魚就不斷受日本公務船的干擾、驅離、取締、扣押、逮捕、罰款等欺凌，從此，我漁民為了生存吃盡了日本的苦頭！過去幾年，從釣魚台到沖之鳥礁、太平島、南海等海域，政府自失主權立場、護漁不力，使漁民無法安心在這些海域討生活的例子數不勝數。

例如：二○一六年，琉球籍漁船「東聖吉十六號」在距沖之鳥礁一六○浬處作業時遭日本公務船攔查，船長與船員被逮捕並帶去日本的過程間，日本將我漁民視為犯人，上手銬、脫光衣服檢查，最後要求交付約一七六萬元保證金才放人。日本片面將無法住人的沖之鳥「礁」稱為「島」，為的就是宣稱其擁有二百海浬專屬經濟海域，更藉此名義蠻橫扣押台灣漁民。

二○二○年，蘇澳籍漁船「新凌波二三六號」在釣魚台海域合法作業，遭日本保安廳公務船無預警衝撞船首，致使右舷嚴重裂損。船長陳吉雄立即聯絡蘇澳漁業電台求救，在海巡署基隆艦戒護下，新凌波二三六號才返回蘇澳。我們前往探視關懷陳船長時，他氣憤難平地怒吼：「蔡總統說寸土不讓，那為什麼我們去釣魚台海域捕魚反而被欺負，我們漁民是那麼好欺負的嗎？」

二○二四年，基隆籍漁船「福洋二六六號」在釣魚台專屬經濟海域進行捕魚作業時，遭日方水產廳公務船強行攔截登檢，船長與船員當場被羈押，家屬被迫繳交一二一萬元的保證金後人船獲釋。而在「福洋二六六號」是否越界仍有爭議的情況下，民進黨政府竟然自我限縮，主動聲稱其捕魚地點「超越護漁範圍外」。

政府護漁消極至此，令人心寒；更讓人氣憤的是，我駐日代表謝長廷事後居然指責被扣押的漁船，指稱該船「違規在先」，又說「不該縱容少數違規漁船」。

去年，蘇澳籍「紅彩頭六號」漁船遭日方片面指控在釣魚台海域觸犯日本法律，強行登檢扣押；登檢的日本人員有如惡霸，逕自拆除我方漁船的無線電與船舶監控系統等設備，讓我漁民在茫茫大海中孤立無援。而正在我漁民需要政府為他們維護權益的當下，民進黨政府唯一做的竟然是跟日方協商保證金金額，致使漁民的冤屈不僅未能被伸張，還逼使家屬緊急籌措繳交六十三萬元保證金後人船才獲釋。

上述只是我們台灣漁民為求生存，在海上受日本政府霸凌、欺壓的零星案例，而今，除了日本，又加上菲律賓，面對日菲聯手意圖瓜分我們家門前海域的惡行，民進黨政府為什麼不站出來？台灣漁民卑微的期盼能有一片讓他們安心捕魚、養家餬口的海域，怎麼就這麼難？