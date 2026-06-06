聽新聞
0:00 / 0:00

多元住宅光譜 應納整體評估

聯合報／ 王健安／暨南大學財金系教師、住房研究薪火傳承獎獲獎人（南投埔里）
桃園市府推動可負擔住宅政策，首批房源一○七戶來自桃園航空城安置宅餘屋。記者季相儒／攝影
桃園市府推動可負擔住宅政策，首批房源一○七戶來自桃園航空城安置宅餘屋。記者季相儒／攝影

近日桃園推可負擔住宅引起住房議題討論。近十年住宅政策的執行措施可區分為：供給面的社宅興建與包租代管；以及需求面的房貸利息補貼與租金補貼。而在純租買兩個市場端點間的住宅光譜，可能存在其它形式則包括：地上權住宅、可負擔住宅等。

觀之可負擔住宅的目前設計，於供給面係結合近期「大眾運輸導向發展」的土地開發新趨勢，以提高容積的捐建等獎勵方式要求建商在捷運站周邊的開發案，配置一定比例的可負擔宅，並對需求面的購買與後續轉售做資格限制等，以免重蹈「合宜住宅」曾發生過的流弊。

合宜宅係於二○○八年全球金融風暴後，跨國的央行普遍實施低利率的貨幣政策，產生的不動產價格高漲，在民怨壓力下二○一○年行政院推出出售式的公宅。後因這類公宅的轉售套利、資源無法循環利用等缺失，尤其是衍生種種規避手法，致使監院於二○二一年提出糾正案，認定合宜宅政策事前防範失周、事後監管消極，導致重大經建計畫淪為套利工具。

儘管目前條例草案係透過「封閉型交易市場（承購人須符合特定資格）」、「防止炒作限制（市府有優先買回權且依訂定的固定評價公式買回）」等設計來防弊，但從最上位具指導性的住宅政策目標來看，早年的目標設定在住者「有」其屋，之後則改為住者「適」其屋、故執行工具聚焦在租市的法制化與租補等。

由此觀之，可負擔宅是否走回之前「強調有其屋」的老路？亦即住宅階梯的梯頂「進入自有的住宅市場」是否為未來住宅政策的終極目標，值得深思；從另種角度思考，其或可視為「多元住宅光譜」下的實驗形式之一。不管是採哪種觀點，政府應對政策的各種執行工具，做公平與效率等多面向的整體評估。

儘管蔡賴兩位前後任總統，於前述及「供需兩層面衍生出四種的政策執行工具」並無改變；但當下執行工具的重心與資源分配，顯已從社宅的興建移至租補。從住宅光譜的多元化角度來看，執政者可以推出Ｎ種方案來滿足不同的住宅需求，比如面對少子化的國安危機推出「長租型婚育宅」、針對老人住老宅的雙老危機擬有「延壽機能復新計畫」等，以回應人民在不同生命周期可能會面臨的居住困境；但基於景氣循環不確定性下的財源限制，更應進一步規畫執行工具的優先次序以及與政策目標的搭配性，可負擔住宅也應如此。

桃園

延伸閱讀

學者：勿全盤否定可負擔宅 不同政策照顧不同族群

爭取可負擔住宅…張善政親赴政院 內政部堅持社宅「只租不賣」

桃園提可負擔住宅 內政部認只租不賣更好

張善政爭取中央挺可負擔宅 內政部給軟釘子：盼回歸只租不賣

相關新聞

供電信心來自公開可信數據 不是參訪

輝達執行長黃仁勳日前表示「台灣需要更多電力」，引發社會對未來供電能力的關注。賴總統表示，歡迎黃仁勳下次來台參訪發電廠，相信屆時就會對台灣供電更有信心。然而，在ＡＩ時代能源需求快速攀升的背景下，真正需要的恐怕不是參觀發電廠，而是清楚、透明且可驗證的數據。

讀家觀點／安全網看見5次 卻救不了孩子

台中兩歲女童萱萱遭虐死案曝光後，最令人不寒而慄的不是施暴者的殘忍，而是孩子曾有許多機會被救下來。根據檢方起訴內容，民眾曾兩度發現女童傷勢向警方報案；警方看到孩子雙眼瘀青與額頭腫脹並完成通報；案件進入社福系統後以「脆弱家庭」案件處理；生母曾帶著孩子離開施虐環境，最後卻又回到原處；孩子骨折後曾接觸醫療資源，卻未及早接受完整檢查。從民眾、警方、社政系統到親友，每個環節都曾看見孩子的傷，卻仍然沒能阻止悲劇發生。

多元住宅光譜 應納整體評估

近日桃園推可負擔住宅引起住房議題討論。近十年住宅政策的執行措施可區分為：供給面的社宅興建與包租代管；以及需求面的房貸利息補貼與租金補貼。而在純租買兩個市場端點間的住宅光譜，可能存在其它形式則包括：地上權住宅、可負擔住宅等。

落實居住正義 首要健全租屋市場

選舉將近，各類補貼政策陸續推出，也引發「大撒幣」爭議。從中央與地方對租金補貼經費分攤的爭論、三百億元租金補貼實施後租屋黑市依舊存在，到即將續推的新青安2.0優惠房貸，以及社會住宅興建目標大幅下修、婚育宅政策與桃園可負擔住宅等方案，都應重新檢視其政策目的與資源配置是否合理。

從畢典校長失言風波 看教育功利化危機

日前世新大學校長陳清河在畢業典禮上脫口說出，若時間、情緒、身體沒管理好，「我告訴各位，趕快結束自己，這世界沒有你存在必要」的驚人話語。陳校長昨天雖已道歉，稱是勉勵學生管理情緒，但筆者認為這場畢典風波恰恰折射出多年來教育政策高度向產業利益傾斜之弊，各界衡量大學辦學績效的指標只剩下就業率與產學金額，在功利化政策與形式化人權教育的雙重引導下，已走向社會集體沉淪、核心倫理道德迷失的恐怖結構。

能源承諾不該隨政黨翻盤

賴清德總統昨天透過電視台專訪表示，歡迎黃仁勳或是任何擔心台灣供電會出問題的人去發電廠看一看，再次引發台灣社會對於現行能源結構能否因應ＡＩ算力發展的相關討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。