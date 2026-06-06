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能源承諾不該隨政黨翻盤

聯合報／ 羅曼·布拉希耶／大學教師（法國里昂）

賴清德總統昨天透過電視台專訪表示，歡迎黃仁勳或是任何擔心台灣供電會出問題的人去發電廠看一看，再次引發台灣社會對於現行能源結構能否因應ＡＩ算力發展的相關討論。

台灣約九成七的能源靠進口，天然氣幾乎全數來自海外，液化天然氣（ＬＮＧ）的安全存量只夠約十天。這份依賴是有價碼的，而且台灣民眾早就在付。台電累計虧損已逼近四千二百億元，光是單月的ＬＮＧ採購就超過十億美元。電價被壓在成本之下，差額由公營事業吸收，最後還是全民用稅金補上。同一筆能源帳，付了兩次。

條件已經變了。ＡＩ與資料中心把用電需求往上推，歐盟的碳邊境機制（ＣＢＡＭ）要求低碳產品才進得了門，今年中東衝突一度中斷卡達的供氣，每一件都暴露了進口的脆弱。

「非核家園」是民進黨政府力推的能源政策，並在去年實現；但局勢轉變之後，連長期反核的執政黨自己也鬆了口，台電已提出讓核三廠重啟的計畫。轉向的是政府本身，而不僅是某個在野陣營在喊話。

這裡或許值得參考歐洲的經驗。法國幾乎把賭注全押在核能，德國則一次廢光核電，兩條路相反，卻都付出了不小的代價。沒有哪一種模式是乾淨俐落的。如果歐洲有什麼教訓，那就是：別指望單一解方，真正要緊的是怎麼搭配，以及先做什麼、後做什麼。

順著這個邏輯，台灣手上的選項可以排出先後，目標只有一個，把進口依賴降下來。眼前最快見效的，是分散式的自發自用。屋頂光電加儲能，不必等徵地、也不必等新的輸電線，而徵地和輸電線正是離岸風電一直卡住的地方。地熱同樣能馬上派上用場。台灣就坐在環太平洋火環帶上，地熱潛力可觀，而且它是能調度的基載型綠電，日夜不停、百分之百自產；法國地質調查局在深層地熱累積的經驗，剛好是雙方可以合作的切入點。

再往後，預計最快二○二八年重啟的核三可撐起穩定的基載，這一步沒有再拖的本錢。更長期，小型模組化反應爐（ＳＭＲ，目標二○三五年發電）和深層地熱接棒。每一步都在不同的時間點，替台灣少買一點進口燃料。

最後一點。真正的障礙，從來不是民眾「不懂」。去年八月核三延役公投裡壓倒性的同意票已經說得很清楚，卡關的是信任和治理，不是知識。台灣缺的，是一份能撐過好幾屆選舉、不隨政黨輪替而翻盤的能源承諾。歐洲在核能上走走停停、政策反覆，已經吃過這個虧，能源安全不該淪為黨派的籌碼。

台電 賴清德 黃仁勳

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