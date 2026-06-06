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供電信心來自公開可信數據 不是參訪
輝達執行長黃仁勳日前表示「台灣需要更多電力」，引發社會對未來供電能力的關注。賴總統表示，歡迎黃仁勳下次來台參訪發電廠，相信屆時就會對台灣供電更有信心。然而，在ＡＩ時代能源需求快速攀升的背景下，真正需要的恐怕不是參觀發電廠，而是清楚、透明且可驗證的數據。
電力問題本質上是供需問題。黃仁勳的重點不是發電廠是否存在，也不是設備是否先進，而是未來數年台灣能否穩定提供足夠電力，以支撐人工智慧資料中心、半導體製造及高科技產業的持續擴張。問題的核心在於供給是否足以滿足需求，而非發電廠是否值得參觀。
因此，政府若要回應外界疑慮，最具說服力的方式應是公開相關數據。例如，未來五年新增供電能力有多少？
另一方面，ＡＩ產業究竟需要多少電力，包括輝達、台積電及各類資料中心建設，未來將增加多少用電需求？唯有將供給與需求攤開來討論，社會才能客觀判斷供電是否充裕。
並且，就算今天不缺電，不代表未來不缺電。企業投資往往著眼於未來五年至十年的發展，而非當下的供電狀況。若缺乏完整的需求預測與供電規畫，再多的口頭保證與參訪邀約都難以消除疑慮。
面對黃仁勳的提醒，政府最好的回應不是安排參觀發電廠，而是提出完整的能源供需白皮書，以具體數據說明現有供電能力、未來新增電源、ＡＩ產業用電需求及各年度供需差距。信心來自資訊透明，來自數據與事實，而不是來自參觀行程或政治宣示。
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