從畢典校長失言風波 看教育功利化危機

日前世新大學校長陳清河在畢業典禮上脫口說出，若時間、情緒、身體沒管理好，「我告訴各位，趕快結束自己，這世界沒有你存在必要」的驚人話語。陳校長昨天雖已道歉，稱是勉勵學生管理情緒，但筆者認為這場畢典風波恰恰折射出多年來教育政策高度向產業利益傾斜之弊，各界衡量大學辦學績效的指標只剩下就業率與產學金額，在功利化政策與形式化人權教育的雙重引導下，已走向社會集體沉淪、核心倫理道德迷失的恐怖結構。

「沒有存在必要」，正是將人工具化、適者生存的功利主義思維，這種將教育異化為工具的政策遺毒，絕不僅止於大學校園，更向下汙染各及教育與家庭倫理，催生出一個個缺乏同理心、只懂用手段與法規武器來遂行目的的扭曲靈魂。

筆者曾服務一名八歲小朋友，只要稍不從其意他就會冷酷地說：「我要去跟督導投訴換掉你，讓你沒有工作！」更令人痛心的是，這名兒童竟懂得利用保護機制，在面對外婆嘗試進行常規的管教時，舉報外婆家暴，迫使執法單位介入，讓一心想要教導他、拉住他的外婆被強制遠離。

一個八歲的孩子，本該是體制最需要傾聽、輔導並給予人文關懷的對象，但體制只給了孩子一套冰冷的工具，讓他誤以為「權利」是可以用來威脅基層勞工的武器，是可以用來反噬至親家庭的法律手段。

如果繼續讓教育體制在數字、產值與表面的人權口號中迷失靈魂，那麼未來就只會培養出更多缺乏同理心、只懂用法律權利霸凌與反噬他人的「精緻利己主義者」，這絕對是全民最不願意看見的殘酷未來。