迎戰地球升溫 氣候政策有用但還不夠

ＲＣＰ8.5是氣候科學中一個高排放情境。它假設世界幾乎不採取有效氣候政策，能源需求持續增加，煤炭與化石燃料使用大幅擴張，結果本世紀末全球平均增溫達攝氏四點四度；珊瑚礁幾乎白化、一成五至三成五的動植物面臨滅絕，警示著不採取行動的苦果。

愈來愈多科學家指出，ＲＣＰ8.5已不適合再被當成「一切照舊」的最可能未來。原因不是氣候變遷不存在，而是世界能源結構已經改變：太陽能、風電、電池、電動車、輸電網、政策投資、市場成本下降，使人類沒有完全走上這條最壞道路。換言之，ＲＣＰ8.5退場不是氣候科學失敗了，而是氣候政策與技術進步的部分成功。

美國總統川普卻把這件事倒過來說，他宣稱「氣候變遷是騙局」、批評再生能源，並把上述情境包裝成氣候科學「承認錯誤」。這不只是單純否認事實，還偷走政策成果；因為政策、技術與投資讓最壞情境變得較不可能，他便反過來宣稱當初根本不需要政策。

結論剛好相反，ＲＣＰ8.5變得不切實際，說明氣候政策有用；但攝氏一點五度目標幾乎失守，也說明氣候政策遠遠不夠。全球升溫預測雖已下修，但仍可能帶向約攝氏二點五度至三度的升溫。這不是「安全世界」，而是「比最壞情境稍微不那麼可怕」的危險世界。

台灣不會像川普那樣公開說「氣候變遷是騙局」，也已有「氣候變遷因應法」、二○五○淨零目標、階段管制目標、碳費制度與國家排放清冊。最新「清冊」顯示，台灣二○二四年溫室氣體淨排放量，較二○○五年減少百分之六點五九，雖連三年下降，距離二○二五年減量百分之十的第二期目標仍有落差；環境部長也表示二○二五年推估約減量百分之九「恐難以達標」，可見台灣減碳速度遠遠不夠。

這正是最要需誠實面對之處，政府不能只說「排放連三年下降」，卻淡化「階段管制目標落空」；不能只說「能源部門首次低於基準年」，卻不回答電力需求、產業排放、運輸電氣化、建築節能、碳費誘因、電網投資等是否足以支撐二○三○年百分之廿八正負百分之二的減量目標。

警訊有兩種，第一是「川普式否認」，第二種是「台灣式延宕」，亦即承認氣候危機，卻用不足的政策強度慢慢處理，並把有限進步包裝成穩健前進。結果都是排放下降不夠快，對氣候系統而言，都是在消耗剩餘時間。氣候政策的真材實料，在於「清冊」能否下降到目標線以下；不只是宣布淨零，而是每年能源、工業、運輸、建築、農業等部門，是否有可驗證的減量；不只會說再生能源重要，問題是電網、儲能、需求管理、用電效率等是否跟得上；不只是碳費上路，問題是價格與制度是否真的改變企業投資行為。

六月五日是世界環境日，ＲＣＰ8.5的退場提醒我們政策可以改變未來；台灣「清冊」的落後則警示我們的政策將錯失承諾。負責任的氣候治理，必須把每一次的未達標都當成政策修正的起點，而非宣傳話術的材料。