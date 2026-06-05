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讀家觀點／讓台灣熱炒店餐飲躍上國際舞台

聯合報／ 王福闓／品牌再造學院院長（台北市）

日前輝達執行長黃仁勳蒞臨北市一家熱炒店，身旁是ＳＫ海力士執行長、三星電子ＤＳ部門負責人、ＬＧ集團高層，以及現代汽車、斗山集團等韓國科技巨頭；整桌賓客身價粗估超過十兆美元。這些掌控全球半導體與科技命脈的決策者，圍繞著略顯狹窄的圓桌，面前擺放著炒海瓜子、客家小炒、宮保雞丁、五更腸旺、老皮嫩豆腐等百元出頭的經典台式熱炒，以及一鍋麻油雞。

席間，眾人品嘗由七分台灣啤酒、三分韓國燒酒混合而成的「燒啤」；南韓媒體形容，這杯兩國酒水的完美交融比例，象徵著台灣與南韓的和諧關係。這頓飯可能是史上最「經濟實惠」的兆元級聚會。台灣街頭常見的熱炒店，忽然登上了國際舞台；相較於正式場合的拘謹與距離感，台灣熱炒店的定位，更接近於日本居酒屋或香港大排檔，那股油煙味、碰杯聲與此起彼落的談笑，反而成為打破跨國企業藩籬最有效的方式。

台灣餐飲輸出國際的關鍵不只是類型，更是「文化象徵」。從社會功能的角度，熱炒店是台灣夜生活與聚餐文化的縮影。熱炒店師傅在高溫環境下，運用鍋杓與長年累積的技術，在短時間內完成一道道熱炒菜。門口放著魚缸，食客可即時享用新鮮漁貨。

然而，熱炒店卻面臨不少困境，成長速度明顯落後於火鍋、燒肉、咖啡與早午餐等業態。原因除了價格困境，還有人才斷層與外送平台的雙重夾擊，使許多店家陷入進退維谷的窘境。且餐飲業缺工嚴重，熱炒店的人力困境又比一般餐廳更為明顯。炒台師傅的養成需要數年時間，沒有相當的訓練難以勝任。

然這些需時間累積的技術職位，對年輕人吸引力卻有限。連鎖餐飲提供的是排班彈性、舒適的環境與品牌光環，外送平台則提供即時收入與自由接單的彈性。兩者相權衡下，願意進入高溫廚房、從學徒做起的人愈來愈少。

或許熱炒產業未來能找到升級的機會，在保留大火快炒的同時，引入更舒適的用餐空間與精選酒單，吸引願意為氛圍付費的年輕客群。其次，運用地域性的食材，熱炒品牌可發展出更具特色、並具有在地風味的菜色。

最後則是將ＡＩ導入經營，傳統熱炒店鮮少進行顧客關係管理，多依賴老闆個人記憶來維繫熟客。導入會員系統、客戶關係管理、人工智慧顧客分群與自動行銷，將成為提升客戶黏著度的必要投資。熱炒店從台灣庶民餐飲到文化象徵，或許有機會走入國際市場。只要經營能跟上時代升級，熱炒店也能成為代表台灣的煙火氣。

黃仁勳 輝達 南韓

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