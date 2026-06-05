資源循環法的推力與拉力

立法院日前三讀通過「資源循環推動法」，將原本消極防弊性的「廢棄物管理」，轉向為積極興利的「資源循環」。

循環經濟包括兩個面向，一是物質的充分循環，二是創造經濟效益。環境部努力從源頭管理做起，希望能將人人嫌棄的廢棄物轉換，藉由循環再生的手段轉換為資源，這是推力；但這些再生資源，必須能用來生產具市場價值的產品，並符合產業、民間需求，才能創造經濟效益，這是拉力。如果光有推力，拉力卻不足，則無法竟其功。因此環境部提出擴大綠色採購、跨部會合作等重點，方向正確，卻也最艱鉅。

各企業、各級政府機關雖都認同資源循環很重要，卻仍有些誤解。例如認為再生產品是次級品；或擔心含有汙染成分，對健康環境有不利影響。甚至誤以為既使用回收材料，生產成本理應較低、售價應更低廉，卻忽略了回收處理過程也需成本。以上種種保守心態，讓資源循環產品非但無法產生拉力，甚至成為阻力。

法規則是另一個須突破的重點。以資營建產業為例，使用低排碳量的回收材料如煤灰、爐石粉等來替代部分水泥，可達到高抗壓強度的混凝土。若回收料使用超過一定比例，則視為「綠混凝土」。然現在很多公共工程發包採購時，對混凝土使用回收材料仍有限制，因為工程會的「施工綱要規範」，要求混凝土膠結料中的水泥含量不得低於五成。

基於保障消費者，相關法規對品質、安全的基本要求是合理的。但資源循環產品若能符合標準，就不應另作不必要的限制。對資源循環與原生材料產品，應採取一致性原則而不能歧視，這是循環經濟能順利推動的基本要件。最後，藉由嚴謹的標章驗證，確保資源循環產品的品質與性能無虞，當為絕對必要的前提。