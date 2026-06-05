聽新聞
0:00 / 0:00

資源循環法的推力與拉力

聯合報／ 陳文卿／台灣綠建築發展協會理事、再生綠建材產業推動聯盟召集人（新竹市）

立法院日前三讀通過「資源循環推動法」，將原本消極防弊性的「廢棄物管理」，轉向為積極興利的「資源循環」。

循環經濟包括兩個面向，一是物質的充分循環，二是創造經濟效益。環境部努力從源頭管理做起，希望能將人人嫌棄的廢棄物轉換，藉由循環再生的手段轉換為資源，這是推力；但這些再生資源，必須能用來生產具市場價值的產品，並符合產業、民間需求，才能創造經濟效益，這是拉力。如果光有推力，拉力卻不足，則無法竟其功。因此環境部提出擴大綠色採購、跨部會合作等重點，方向正確，卻也最艱鉅。

各企業、各級政府機關雖都認同資源循環很重要，卻仍有些誤解。例如認為再生產品是次級品；或擔心含有汙染成分，對健康環境有不利影響。甚至誤以為既使用回收材料，生產成本理應較低、售價應更低廉，卻忽略了回收處理過程也需成本。以上種種保守心態，讓資源循環產品非但無法產生拉力，甚至成為阻力。

法規則是另一個須突破的重點。以資營建產業為例，使用低排碳量的回收材料如煤灰、爐石粉等來替代部分水泥，可達到高抗壓強度的混凝土。若回收料使用超過一定比例，則視為「綠混凝土」。然現在很多公共工程發包採購時，對混凝土使用回收材料仍有限制，因為工程會的「施工綱要規範」，要求混凝土膠結料中的水泥含量不得低於五成。

基於保障消費者，相關法規對品質、安全的基本要求是合理的。但資源循環產品若能符合標準，就不應另作不必要的限制。對資源循環與原生材料產品，應採取一致性原則而不能歧視，這是循環經濟能順利推動的基本要件。最後，藉由嚴謹的標章驗證，確保資源循環產品的品質與性能無虞，當為絕對必要的前提。

廢棄物 環境部 排碳量

延伸閱讀

核能與鈾礦成戰略資源焦點 009821全台獨家6月1日重磅開募

落實管理、提升效率、確保安全及擴增去化 政院視察台北港土方收容

林保署嘉義分署攜手興大推阿里山‧森氣Forest Qi療癒新品

視察台北港餘土去化進度 卓榮泰：全面提升國內土方去化管理效能

相關新聞

紐時發行人警語 數發部聽到沒

紐時發行人沙茲伯格日前指出，生成式ＡＩ對全球新聞業的生存與發展構成嚴重威脅，他批評科技巨頭在未提補償情況下大規模抓取新聞機構受版權保護的內容以訓練其ＡＩ模型，形同公然盜竊智慧財產權，新聞業的未來與公共領域的健全將岌岌可危。新聞媒體若萎縮衰退，傷及報導品質的深度與廣度，最終受害的就是廣大讀者。

資源循環法的推力與拉力

立法院日前三讀通過「資源循環推動法」，將原本消極防弊性的「廢棄物管理」，轉向為積極興利的「資源循環」。

讀家觀點／讓台灣熱炒店餐飲躍上國際舞台

日前輝達執行長黃仁勳蒞臨北市一家熱炒店，身旁是ＳＫ海力士執行長、三星電子ＤＳ部門負責人、ＬＧ集團高層，以及現代汽車、斗山集團等韓國科技巨頭；整桌賓客身價粗估超過十兆美元。這些掌控全球半導體與科技命脈的決策者，圍繞著略顯狹窄的圓桌，面前擺放著炒海瓜子、客家小炒、宮保雞丁、五更腸旺、老皮嫩豆腐等百元出頭的經典台式熱炒，以及一鍋麻油雞。

迎戰地球升溫 氣候政策有用但還不夠

ＲＣＰ8.5是氣候科學中一個高排放情境。它假設世界幾乎不採取有效氣候政策，能源需求持續增加，煤炭與化石燃料使用大幅擴張，結果本世紀末全球平均增溫達攝氏四點四度；珊瑚礁幾乎白化、一成五至三成五的動植物面臨滅絕，警示著不採取行動的苦果。

飛官的「防彈輪胎」在哪

近日媒體揭露，總統座車的一個防彈輪胎，要價高達新台幣五十一萬元。支持者認為，元首維安攸關國家安全，再高的成本都有其必要性；反對者則質疑，在國家財政資源有限的情況下，政府的預算配置是否已無輕重緩急的判斷。值得深思的，或許不是總統座車的輪胎到底值不值得五十一萬元，問題是我們花大錢保護政治人物的安全，是否也同樣重視守護國家的軍人們？

毒駕撞死人判死？ 刑法之思辨

因毒駕案件頻傳，不斷造成無辜民眾傷亡，法務部因而啟動加重刑罰之修法。行政院長卓榮泰昨天拍板涉及五項以上修法，包括將依托咪酯由第二級毒品改列第一級毒品，製造、運輸、販賣最重判死，持有電子煙者將採行政罰並沒入；另將修正刑法提高毒駕刑責，毒駕致人重傷或死亡終身吊銷駕照，並增訂同車連坐罰；但對於毒駕致死是否要有死刑的選項，似乎有所保留。依現行法制，對於毒駕致死能否以故意殺人罪論，並處以死刑？實有檢討之必要。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。