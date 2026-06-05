紐時發行人警語 數發部聽到沒

紐時發行人沙茲伯格日前指出，生成式ＡＩ對全球新聞業的生存與發展構成嚴重威脅，他批評科技巨頭在未提補償情況下大規模抓取新聞機構受版權保護的內容以訓練其ＡＩ模型，形同公然盜竊智慧財產權，新聞業的未來與公共領域的健全將岌岌可危。新聞媒體若萎縮衰退，傷及報導品質的深度與廣度，最終受害的就是廣大讀者。

新聞學者早就一再呼籲：「新聞有價、媒體分潤」。但幾未見民進黨政府有何具體作為。二○二四年七月，數發部表示：要召開跨部會小組，討論「媒體分潤」具體方案。結果到了去年五一勞動節，數發部長黃彥男送給新聞從業人員「驚喜」：因為美國關稅的問題，「目前並非媒體議價立法的適當時機。」直到黃彥男下台，執政黨還是未能對「新聞有價，媒體分潤」展現任何具體成果。

在野立委失望透頂；學者也指出，新進記者起薪甚至比服務業還低。政府若持續放任跨國平台無償使用新聞並壟斷數位廣告，衝擊台灣新聞產業的生存與發展，這種不作為的態度就是與本土新聞業為敵。

現在，紐時發行人直指，科技巨頭的作法對新聞業的健全發展傷害很大。對此數發部表示：現階段數發部正建立「分潤平台」…。

從唐鳳、黃彥男到林宜敬，三位部長；從蔡英文到賴清德，兩位總統，涸轍之魚，豈容如此推拖？對於「新聞有價，媒體分潤」的理念，執政黨何時才能承擔責任，展現出有助於本土媒體健全發展的具體作為？