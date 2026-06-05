毒駕撞死人判死？ 刑法之思辨

因毒駕案件頻傳，不斷造成無辜民眾傷亡，法務部因而啟動加重刑罰之修法。行政院長卓榮泰昨天拍板涉及五項以上修法，包括將依托咪酯由第二級毒品改列第一級毒品，製造、運輸、販賣最重判死，持有電子煙者將採行政罰並沒入；另將修正刑法提高毒駕刑責，毒駕致人重傷或死亡終身吊銷駕照，並增訂同車連坐罰；但對於毒駕致死是否要有死刑的選項，似乎有所保留。依現行法制，對於毒駕致死能否以故意殺人罪論，並處以死刑？實有檢討之必要。

酒駕與毒駕目前規範於同一法條，即依刑法第一八五條之三第一項，酒駕或毒駕可處三年以下有期徒刑，得併科三十萬元以下罰金；若因此致人於死，依同條第二項前段，可處三到十年有期徒刑；若於十年內酒駕或毒駕再犯、致人於死，依同條第三項前段，可處無期徒刑或五年以上有期徒刑，得併科三百萬元以下罰金。

故依現行法制，毒駕撞死人並無法處以死刑，這是因為此等犯罪，毒駕是故意、致死是過失，在學理上稱為「加重結果犯」；基於罪刑相當，故不可能如殺人罪般處以死刑。惟吸毒開車上路，實有撞死他人之「預見可能性」，若因此造成他人死亡，難道僅是「過失」而非「不確定故意殺人」嗎？

依刑法第十三條第二項，所謂「不確定故意」，除須有預見犯罪之發生外，且對事實之發生也須不違背其本意。一般交通事故導致死亡，往往被認定為「違背駕駛者之本意」，故無論是否為酒駕或毒駕，司法實務上鮮少以故意殺人罪論處，即不可能處以重刑。

但在今年三月，一起因毒駕撞死派出所長案件，經國民法官參與審判後，被以故意殺人罪論處並判以死刑。這似顯露出，就算未修法，但對於此等行為仍有處以極刑的可能性。此案乃因被告拒絕臨檢，所長握住車輛方向盤阻止其脫逃時，被告仍急踩油門，在拖行被害人近三百公尺後，撞上工地護欄而墜地身亡；此顯然是明知、且有意使其發生的「確定故意」，致可成立殺人罪。

但此等狀況顯非通例，故此案之判決，亦難成為毒駕致死案件的參考基準，若要提高毒駕刑事責任仍得依賴立法。

基於酒駕與毒駕的不法內涵有別，實不應將兩者放在同一天平，故應分別立法。即對毒駕必須提高刑事處罰，如從現行三年以下有期徒刑，提升至五年以下有期徒刑；又毒駕致死，也應從目前的三到十年有期徒刑，提高為五年以上有期徒刑，甚至加上無期徒刑之選項。

至於要否增加死刑，如從毒駕致死的「加重結果犯」本質，似有違反罪刑相當之疑慮。

但現行刑法，如第二八六條第六項前段的「凌虐未滿七歲之人致死罪」、第三二八條第三項前段的「強盜致死罪」，此等同屬「加重結果犯」之罪，卻均有死刑之選項。顯見對於毒駕致死罪，要否修法增列死刑，勢必得有更多刑事法制的縝密思考。