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飛官的「防彈輪胎」在哪

聯合報／ 汪志雄／美國伊利諾芝加哥大學教授（新北市）
漫畫／波波
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近日媒體揭露，總統座車的一個防彈輪胎，要價高達新台幣五十一萬元。支持者認為，元首維安攸關國家安全，再高的成本都有其必要性；反對者則質疑，在國家財政資源有限的情況下，政府的預算配置是否已無輕重緩急的判斷。值得深思的，或許不是總統座車的輪胎到底值不值得五十一萬元，問題是我們花大錢保護政治人物的安全，是否也同樣重視守護國家的軍人們？

近年空軍飛安事故頻傳，每次發生墜機失事意外，背後都是一個破碎的家庭。尤其令人感慨的是，許多飛官駕駛的老舊機種，機齡往往已數十年；部分機型設計於冷戰時代，機齡甚至超過四十年。另有些飛機在原產國早已除役，卻仍持續在台海天空執行訓練與戰備任務。

令人難以接受的是，初級教練機甚至沒有配備現代化的彈射逃生系統，一旦發生故障，飛官往往只能依靠自身經驗與運氣和死神搏鬥。當飛機失速、失火、機械故障時，一旦沒有彈射求生的機會，飛官連最後一線生機都沒有。這次高雄岡山發生飛安事故的Ｔ–34初級教練機，即無設置彈射座椅，導致兩名飛官不幸殉職。這實在是一個令人困惑的對比。一方面，我們須花費鉅額預算打造總統專機、座車與層層維安措施；另一方面，國家培養一名飛官，往往需要十年以上的時間與上億元訓練成本，卻讓他們駕駛老舊裝備升空執勤。飛官的「防彈輪胎」在哪裡？

民主國家的本質，不是讓政治人物享有超越人民的特權，國家資源應優先保障真正承擔風險的人。總統安全固然重要，但飛官升空承擔捍衛領空、保衛國家的責任；沒有這些軍人的付出，再昂貴的總統座車和輪胎，又有什麼存在的意義？

國防建設最重要的資產是軍人。軍備可以採購，優秀的飛官卻無法在短時間內培養。每喪失一名經驗豐富的飛官，不僅是家庭的悲劇，更是國家戰力的重大折損。然近年來國防預算不斷攀升，外界看到的是動輒數千億元的軍購案，卻鮮少看到基層官兵待遇、飛安設備、訓練環境等改善了多少。官兵們在意的不是口號教育，他們在乎能否擁有更安全的裝備、更合理的待遇、更受尊重的職業環境。

政府高喊國防自主、全民防衛韌性，更應檢視資源優先投入在哪裡。總統座車的一個輪胎要價五十一萬元，卻不思提升飛官安全；元首的安全是國安問題，飛官承受的生命風險更是國安問題。一個真正重視國家安全的政府，不會只保護坐在黑頭車後座的官員，更應該保護每天坐在駕駛艙裡、隨時可能面對生死考驗的飛行健兒。切記，國家安全的保障，不是只有總統座車上的防彈輪胎，還有為了屏障領空而升空的捍衛戰士。

空軍 飛安

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