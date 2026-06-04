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執政黨的「芒果乾」 看時節賣？

聯合報／ 張家羽／公（雲縣斗六）

近來日本菲律賓啟動「兩國專屬經濟海域（ＥＥＺ）及大陸礁層海洋邊界談判」，惟依據「聯合國海洋法公約」規定，其談判標的與我國依法主張的專屬經濟區重疊甚深。執政黨的態度，先是顧左右而言他、肯定日菲二國「和平對話、遵循國際法」，再輕描淡寫地呼籲對方「不應排除或損及我國權利與利益」。如此粉飾太平的卑屈，與面對中國大陸的態度大相逕庭，顯見執政黨真的是「芒果乾『袂著時』，要看時節賣！」

事實上，自上月中旬「川習會」後，執政黨的解讀角度始終是一廂情願，且重點依舊著墨於渲染對中國大陸的敵意，但就美國總統川普對台灣的反覆態度，卻不願多作回應。明眼人皆知，執政黨的抗中神主牌，即便已是基礎牽強且薄弱，卻依舊強行輸出。面對國際時局，執政黨總是不忘將任何議題轉化為對中國大陸的敵意，且深信這神主牌總有人肯買帳、肯捧場。

執政黨積極營造國際挺台的「粉紅泡泡」，卻不願意面對台灣僅是大國角力棋子的事實，或說是心裡有數卻鴕鳥心態。如此追求選票利益，犧牲的卻是國家權利。

台灣之於全球，可以扮演和平、生產、支援及協助的重要角色，但是台灣在國際政治中的能量，也在執政黨的意識形態下被漠視。

醒醒吧！執政黨的「芒果乾」，充其量只是抗中神主牌的副產品；常常掛在嘴邊的「境外勢力」，始終只是抗中神主牌對準的目標。

若真要謀求台灣人民的福祉，執政黨理應務實正視時局大勢，並追求民生經濟樂利與安定。只知致力於認知作戰攻防，只是凸顯執政黨不食人間煙火。

菲律賓 川習會 日本 抗中保台

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