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301背後 川普打造新規則

聯合報／ 魏世昌／工程師（宜蘭市）

美國政府近日依據「一九七四年貿易法第三○一條」調查結果，以涉及強迫勞動等不公平貿易行為為由，宣布擬對包括台灣在內的多個主要貿易夥伴之進口商品，加徵至少百分之十關稅。這項措施雖然同樣以關稅為手段，卻與先前以貿易逆差為主軸的「對等關稅」不同，反映美國正試圖透過「三○一條款」重新塑造全球經貿秩序。

對此，行政院台美經貿小組對外表示，此次公告為三○一調查程序之一，最終稅率目前仍未定案；同時也向外界喊話，稱台美持續保持緊密聯繫，為維護ＡＲＴ爭取的最佳待遇與相對優勢，台灣將全力鞏固我國國家及產業利益。

撇開我官方的回應不論，值得注意的是，三○一關稅的出現，或與川普先前推動的相關關稅措施，遭美國司法挑戰或受法院限制有關，這使川普政府必須重新尋找更具法律基礎的貿易工具。從這個角度來看，三○一關稅並非單純的替代方案，而是美國經貿戰略的延續；關稅只是表象，背後真正的重點仍是供應鏈安全、產業競爭力及全球經貿規則的重塑。

近年來美國經貿政策出現明顯轉變，美國貿易代表葛里爾指出，部分貿易夥伴未能有效處理「強迫勞動」產品流入市場的問題，使美國勞工必須在不公平的環境下競爭。葛里爾關稅正是這種思維的延伸，希望透過貿易工具重塑供應鏈與國際競爭規則。對台灣而言，部分出口產業勢必面臨成本上升壓力，但值得關注的並非關稅本身，而是國際競爭規則的改變；台灣被納入課稅名單，並非因為雙邊貿易失衡，而是美國重新檢視全球供應鏈。

此次三○一措施涵蓋的不只是競爭對手，也包括長期友好的經貿夥伴，這顯示美國經貿政策已從盟友優先，轉向自己的利益優先。政治友好關係未必能轉化為經濟特殊待遇，這也警醒台灣，面對國際競爭，終究仍需回到自身產業實力與市場競爭力。從更長遠的角度來看，三○一關稅反映的是全球經貿秩序重組。當各國愈來愈重視國安、供應鏈自主，過去講求效率優先的全球化模式也正在調整。未來世界供應鏈重組與市場重新布局的趨勢，恐將持續深化。

台灣需憂慮的，不只是百分之十的關稅帶來多少衝擊，更需思考在新的國際環境下如何維持競爭力。三○一關稅固然不是好消息，但若只把焦點放在稅率高低，恐忽略了應關注的更大變化。關稅只是表象，美國經貿戰略的調整、全球經貿秩序的重組，才是現象背後的核心。台灣的挑戰不只是出口成本增加，更重要的是如何在新的競爭中維持產業優勢。

川普 三○一 關稅

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