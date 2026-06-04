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黑箱校事會議 敲響教育喪鐘

聯合報／ 吳曉膽／基層教師（桃園市）

在網路上讀完林晉如老師的相關資料，同樣身為一線教師，必須再次表達對「校事會議」的強烈反對！雖然許多麻木不仁的相關人，對於第一線基層教師的吶喊聲並無動於衷，但筆者依然想表達：「校事會議」真的糟糕，完全沒有存在必要。以林老師的案例來說，究竟什麼叫做「教學不力」？難道只要學生或家長單方面主觀認定，老師就真的「教學不力」嗎？這簡直毫無道理可言。

科技巨擘輝達執行長黃仁勳曾說，一個優秀的領導者不是在員工失敗時拋棄他，而是在他最慘、最難的時候拉他一把，陪他找出解決方法。

然在網路輿論中，沒看到校方如何幫助林老師、與她同舟共濟走出各種困境，行徑如此，怎能讓人心服？

現行校事會議制度的邏輯完全亂套，在司法體系中，是「原告需要舉證」，且被告享有「無罪推定」的權利；然而，校事會議卻恰恰相反，它採取的是「有罪推定」，被調查的老師必須想盡辦法舉證、狼狽地證明自己的清白。只要老師被拉進校事會議，主持者就彷彿非得定罪不可，連無罪的都能被抹黑成「有罪」。

更荒謬的是，在法院開庭時，當事人至少可以看到筆錄與證詞，確認自己說過的話；在校事會議中，當事人卻連相關紀錄都看不到，這究竟是什麼黑箱體制？此外，司法審判若一審不服，還可以上訴；校事會議卻連這種基本的救濟與上訴管道都沒有。

校事會議究竟是為了給無理的家長一個交代，而迫不得已召開？還是已變成了掌權者整肅異己的「東廠」？這樣的制度還有存在的必要嗎？教育界或許仍有人支持校事會議，但那些支持者真的毫無利益勾結嗎？任何與校事會議利益無關、秉持良心的基層老師，幾乎都反對這個制度，因為沒有人願意看著如此不合理的體制，繼續殘忍傷害教育圈的夥伴們。

若老師真有違法問題，就應交給司法審判，不要再透過校事會議來整肅老師了！有多少老師因為家長濫訴、恐怖的校事會議體制，而被折磨到心神不寧甚至罹病？教育的喪鐘已經敲響，在巨大的恐懼與寒蟬效應面前，連膽小的人都無法再保持沉默。

輝達 黃仁勳 教育

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