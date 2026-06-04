普特融合理念 只剩糖衣陷阱

「普特融合」教育的核心理念，是讓普通生與特殊生在同一個班級共同成長。身為尚在學的國中生，我支持這項政策打破標籤的初衷，然現實的校園生活卻遠比理想來得混亂，甚至可以說是殘酷。

過往，班上有情緒障礙的同學常會出現極端行為。在日常課堂中，毫無預警地直接衝出教室、企圖爬上走廊欄杆做出危險舉動；甚至在情緒失控時，隨手舉起教室的桌椅想要毆打同學，或發出歇斯底里的尖叫與怒吼，擾亂整個教學進度。這種長期的突發危機，將教室變成一個隨時會引爆的壓力鍋。

我們的導師與任課老師，更是首當其衝的受害者。就在上月廿五日，高雄某國小發生了一起令人痛心的教師墜樓悲劇。那位校友口中「正直的嚴師」，在無數學童的目睹下走上絕路。這起事件揭開了校園最赤裸的真相：老師除了教學壓力、親師生因信任薄弱而衍生的管教及濫訴問題之外，日復一日在教室裡面對情緒障礙學生，卻缺乏制度後盾，更導致精神虛耗。

筆者的老師必須一邊維持教學、一邊緊繃神經，防範學生的自傷或攻擊行為；這種雙重的身心不適，或許正是將老師推向深淵的隱形殺手。除了老師面臨崩潰，班上同學也承受著極大心理壓力；包容與體諒，換來的卻是更誇張的攻擊。班級的集體心理健康遭到嚴重忽視，同學們每天生活在不知特殊生何時失控的集體焦慮中，連尋求情緒慰藉的空間都被剝奪。

班上雖有特教助理員，但在關鍵時刻發揮的實質作用十分有限，對於已被中斷的教學實無濟於事。情緒障礙生的狀況持續亮起紅燈，現行體制卻沒有足夠的緩衝空間，硬生生將所有壓力灌注在同一個班級裡，讓普通生、導師及各科任課老師的處境雪上加霜。

即使特殊生有其人權，也不能剝奪他人的學習權益、危害師生人身安全。缺乏實際保障與完善配套的「融合教育」，根本不是真正的包容，只是將理想中的「善意」包裝成糖衣，逼迫師生默默承受負面結果，是體制失靈的放任與擺爛。

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