聽新聞
0:00 / 0:00

普特融合理念 只剩糖衣陷阱

聯合報／ 林辰熙／國中生（台東市）

「普特融合」教育的核心理念，是讓普通生與特殊生在同一個班級共同成長。身為尚在學的國中生，我支持這項政策打破標籤的初衷，然現實的校園生活卻遠比理想來得混亂，甚至可以說是殘酷。

過往，班上有情緒障礙的同學常會出現極端行為。在日常課堂中，毫無預警地直接衝出教室、企圖爬上走廊欄杆做出危險舉動；甚至在情緒失控時，隨手舉起教室的桌椅想要毆打同學，或發出歇斯底里的尖叫與怒吼，擾亂整個教學進度。這種長期的突發危機，將教室變成一個隨時會引爆的壓力鍋。

我們的導師與任課老師，更是首當其衝的受害者。就在上月廿五日，高雄某國小發生了一起令人痛心的教師墜樓悲劇。那位校友口中「正直的嚴師」，在無數學童的目睹下走上絕路。這起事件揭開了校園最赤裸的真相：老師除了教學壓力、親師生因信任薄弱而衍生的管教及濫訴問題之外，日復一日在教室裡面對情緒障礙學生，卻缺乏制度後盾，更導致精神虛耗。

筆者的老師必須一邊維持教學、一邊緊繃神經，防範學生的自傷或攻擊行為；這種雙重的身心不適，或許正是將老師推向深淵的隱形殺手。除了老師面臨崩潰，班上同學也承受著極大心理壓力；包容與體諒，換來的卻是更誇張的攻擊。班級的集體心理健康遭到嚴重忽視，同學們每天生活在不知特殊生何時失控的集體焦慮中，連尋求情緒慰藉的空間都被剝奪。

班上雖有特教助理員，但在關鍵時刻發揮的實質作用十分有限，對於已被中斷的教學實無濟於事。情緒障礙生的狀況持續亮起紅燈，現行體制卻沒有足夠的緩衝空間，硬生生將所有壓力灌注在同一個班級裡，讓普通生、導師及各科任課老師的處境雪上加霜。

即使特殊生有其人權，也不能剝奪他人的學習權益、危害師生人身安全。缺乏實際保障與完善配套的「融合教育」，根本不是真正的包容，只是將理想中的「善意」包裝成糖衣，逼迫師生默默承受負面結果，是體制失靈的放任與擺爛。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

校園 教室 情緒

延伸閱讀

新聞眼／悲劇頻傳 教育部還在坐視

資深教師墜樓亡 工會批「怪獸家長和失控學生」壓垮第一線

資深教師墜樓亡…親妹悲痛首發聲「傻哥哥」 家屬發追思告別函

海線某國中驚傳霸凌！家長痛訴「女學生集體自殘」 教育局緊急介入

相關新聞

執政黨的「芒果乾」 看時節賣？

近來日本與菲律賓啟動「兩國專屬經濟海域（ＥＥＺ）及大陸礁層海洋邊界談判」，惟依據「聯合國海洋法公約」規定，其談判標的與我國依法主張的專屬經濟區重疊甚深。執政黨的態度，先是顧左右而言他、肯定日菲二國「和平對話、遵循國際法」，再輕描淡寫地呼籲對方「不應排除或損及我國權利與利益」。如此粉飾太平的卑屈，與面對中國大陸的態度大相逕庭，顯見執政黨真的是「芒果乾『袂著時』，要看時節賣！」

301背後 川普打造新規則

美國政府近日依據「一九七四年貿易法第三○一條」調查結果，以涉及強迫勞動等不公平貿易行為為由，宣布擬對包括台灣在內的多個主要貿易夥伴之進口商品，加徵至少百分之十關稅。這項措施雖然同樣以關稅為手段，卻與先前以貿易逆差為主軸的「對等關稅」不同，反映美國正試圖透過「三○一條款」重新塑造全球經貿秩序。

黑箱校事會議 敲響教育喪鐘

在網路上讀完林晉如老師的相關資料，同樣身為一線教師，必須再次表達對「校事會議」的強烈反對！雖然許多麻木不仁的相關人，對於第一線基層教師的吶喊聲並無動於衷，但筆者依然想表達：「校事會議」真的糟糕，完全沒有存在必要。以林老師的案例來說，究竟什麼叫做「教學不力」？難道只要學生或家長單方面主觀認定，老師就真的「教學不力」嗎？這簡直毫無道理可言。

軍機事故 別再政治化

空軍Ｔ–34教練機發生重大飛安事故，令人心痛。但竟有綠營側翼發動抹黑，聲稱因藍白刪預算導致維修問題，企圖將悲劇政治化。對此，國民黨指出，Ｔ–34維修預算一毛未刪，痛批惡意造謠。

普特融合理念 只剩糖衣陷阱

「普特融合」教育的核心理念，是讓普通生與特殊生在同一個班級共同成長。身為尚在學的國中生，我支持這項政策打破標籤的初衷，然現實的校園生活卻遠比理想來得混亂，甚至可以說是殘酷。

校園霸凌防制須雙向思考

近日一起疑似教師長期承受學生不當對待、最後發生憾事的不幸事件，引發社會高度關注。雖個案事實仍待調查釐清，社會不宜在資訊未明前急著定罪任何一方；但這起事件確實提醒我們，校園霸凌防制制度，不應忽視教師在校園中可能承受的長期壓力與傷害。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。