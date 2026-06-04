校園霸凌防制須雙向思考

近日一起疑似教師長期承受學生不當對待、最後發生憾事的不幸事件，引發社會高度關注。雖個案事實仍待調查釐清，社會不宜在資訊未明前急著定罪任何一方；但這起事件確實提醒我們，校園霸凌防制制度，不應忽視教師在校園中可能承受的長期壓力與傷害。

現行「校園霸凌防制準則」已明確規範「生對生霸凌」與「師對生霸凌」，卻尚未清楚規範「學生對教師長期不當侵害」的情境發生時，學校應如何受理、由誰執行事實調查、如何保護老師、如何輔導學生？若輔導、調和、班級經營、親師溝通等手段都已窮盡，卻仍無法停止傷害，又該如何處理？

社會長期期待老師包容、開導、忍讓學生，加上未成年人與成年人、學生與教師之間的權力差異，使大眾在面對師生衝突時，容易忽略教師也可能成為長期受害的一方。成熟的校園制度，應同時保護學生、支持老師，也協助家長面對問題，避免任何一方孤立無援，中央與地方教育主管機關均應正視制度缺口。

首先，確立「學生對教師長期不當侵害或霸凌」的定義與受理程序，區分一般課堂衝突、偶發失序行為、持續性霸凌，避免所有問題被過度簡化為「班級經營問題」。其次，建立教師保護與支持機制，當教師疑似遭受學生長期不當對待時，學校應提供行政陪同、心理支持、班級協助乃至外部專業介入，避免教師獨自承受高壓。再者，設計審慎、分級的「轉銜機制」為最後手段；在保障學生受教權的前提下，透過完整輔導、親師合作、調和程序、班級調整、個別教學、社政或心理專業介入後，若仍持續對教師或班級造成重大傷害，制度應允許學校啟動更高強度的安置或轉銜處理，以兼顧學生權益與校園安全。

老師有安全感，才有心力教學；老師有制度支持，才可穩定陪伴孩子；學校有清楚程序，家長與學生才能理解界線、責任與義務。從個案檢視制度，目的不是追究誰最該責備，而要避免下一個老師、下一個孩子、下一個班級，再次承受制度空白的代價。校園霸凌防制的下一步，應納入「學生對教師」的制度設計，讓老師能安心教、學生能安心學、家長能安心託付。