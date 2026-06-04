讀家觀點／從黃仁勳旋風 看台灣的科技敘事困境

黃仁勳訪台所引發的「仁來瘋」現象，再度成為台灣社會最受矚目的科技話題。科技人物受到社會重視，本是產業成熟的重要象徵，但當整個社會的目光過度集中於個人魅力與話題效應時，也反映出台灣科技發展長期存在的結構性問題。

黃仁勳無疑是當今全球科技產業最成功的企業領袖之一。輝達能夠在人工智慧浪潮中占據關鍵位置，來自長期技術投入、產品策略與生態系統經營能力。作為全球最重要的半導體供應鏈基地之一，台灣企業在這波成長浪潮中扮演重要角色，因此社會對黃仁勳的關注並不令人意外。

值得觀察的是，台灣社會關注的焦點，往往停留在訂單、供應鏈、股價與名人效應。整體論述仍圍繞在代工體系與產業鏈位置展開。然而，全球科技競爭的重心早已開始改變。過去工業時代的競爭核心是製造能力，資訊時代的競爭核心是平台能力，而今天ＡＧＩ自主推論時代則是系統能力，後者更是整個生態系統的組織能力、資源整合能力以及規則制定能力，其所創造長期優勢的是從底層技術到應用場景的整體布局。

黃仁勳所代表的，其實是美國科技產業最擅長的一種能力：敘事能力。從個人電腦、網際網路、智慧手機到今天的新興科技浪潮，美國企業始終善於透過願景建構、市場想像與資本動員塑造未來的方向。技術、資本、市場與人才在共同敘事下形成正向循環，進而建立全球影響力。這種能力不只是行銷技巧，更是一種產業組織能力。

台灣長期習慣扮演供應鏈角色。從張忠謀、郭台銘到黃仁勳，社會經常將科技發展寄託於少數明星企業家身上。然而，企業家的成功與國家能力並非同一件事。國家競爭力來自教育體系、科研基礎、產業組織、基礎建設與治理能力的長期累積，這些才是決定競爭力的核心因素，而從供應鏈配角到系統主導者主角的「華麗轉身」才更是關鍵。

從另一個角度觀察，大陸對於輝達始終保持相對冷靜的態度。輝達的重要性無人否認，但討論焦點並不集中於企業家個人，而是聚焦於產業自主、技術能力與系統建設。

台灣近年最值得警惕的現象，是將供應鏈優勢誤認為整體競爭優勢。當全球競爭開始朝向大型系統整合、跨領域應用與平台生態發展時，僅有製造能力已不足以支撐下一階段成長。

黃仁勳旋風終究會過去，市場熱度也終將回歸常態。但這場現象所反映出的問題值得深思。台灣最需要的不是更多科技明星，而是更多能夠支撐科技發展的制度建設；不是更多追逐話題的熱情，而是更清楚的產業定位與發展方向。

當社會仍沉浸於兆元宴與名人光環之際，真正重要的問題其實十分簡單：下一個二十年，台灣除了製造晶片之外，還能創造什麼樣的核心價值？這個答案，決定的不是某一位企業家的成就，而是整個國家未來的發展高度。