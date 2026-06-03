成熟的制度 別把安全寄託於英雄

空軍岡山基地一架Ｔ–34教練機執行訓練任務時墜毀，造成兩名資深中校飛官殉職。事故原因仍待調查釐清，此刻最重要的是尊重專業調查，避免過早下結論。

然而事故發生後，多家媒體均提及一項訊息：失事飛機疑似在最後階段刻意避開工廠與民宅，最終墜毀於跑道北側。若未來調查證實此事屬實，社會除了向兩位飛官表達敬意之外，恐怕還有另一個更值得思考的問題。

根據空軍說明，當時執行的是「模擬發動機失效航線」訓練。這類訓練當然有其必要性。飛行員必須熟悉發動機失效後的處置程序，才能在真正的緊急狀況發生時爭取生存機會。

但任何高風險訓練，都不應只考慮正常狀況下如何完成科目，更必須考慮當訓練失敗、甚至發生意外時，飛行員是否仍保有足夠的安全餘裕。

岡山基地周邊的住宅、工廠與道路並非新近出現。基地周遭的都市化發展，也不是今天才開始。若訓練科目本身即存在一定風險，相關風險評估是否已充分納入地面人口密集區的因素？訓練程序是否已預留足夠的安全高度與放棄機制？飛行員是否擁有足夠空間，不必在保護地面民眾與保全自身生命之間作出最後抉擇？

這些問題並非事後苛責，而是飛安管理最核心的課題。

現代飛安文化早已不再建立在「相信飛官一定能處理所有狀況」的前提上，而是建立在「即使人會失誤、機械會故障，制度仍能留下生存空間」的思維之上。培養一名資深飛官，需要十餘年的時間與大量國家資源投入。飛機固然重要，但飛官更是無可取代的人才資產。

如果未來調查結果顯示，兩位飛官確實因避免地面傷亡中失去生還機會，那麼社會除了感念他們的責任感與專業精神之外，也應重新檢視訓練設計與風險管理機制。英雄值得尊敬，但成熟的制度，不應把安全寄託於英雄。飛安調查最重要的目的，而是讓下一位飛官有更高的機會平安回家。