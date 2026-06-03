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鄭麗文訪美 讓華府聽到不同聲音

聯合報／ 苑丹東／大學兼任教師（高雄市）

國民黨主席鄭麗文已抵達美國展開訪問，這趟行程實際上是國民黨兩岸論述、對美溝通能力與未來執政可信度的一次測驗。在美中關係重新進入高層互動、台海議題也可能再度被納入大國談判氛圍之際，鄭麗文此行真正要面對的，不只是華府如何看待國民黨，更是美方是否願意重新理解台灣內部民意的多元面貌。

訪美前夕，美國在台協會處長谷立言公開表示，鄭麗文應就國民黨是否從傳統「反共」立場轉向呼應中國大陸立場等問題向美方釋疑。此話一出，台灣政壇立刻出現兩極解讀。爭論表面上是針對鄭麗文而來，實際上卻反映出一個更深層問題：台灣的兩岸民意，是否長期被過度簡化為「抗中」與「親中」？

過去幾年，民進黨政府在國際社會上成功塑造出台灣面對中國大陸壓力、堅持民主價值的形象；但台灣社會的真實民意，並不等同執政黨對外呈現的單一敘事。多數台灣人民珍惜民主自由，也不願接受外力片面設定政治前提；但社會上也有相當比例民眾不希望兩岸關係持續升高對抗，更不願台灣被推向戰爭邊緣，這才是台灣更完整的面貌。

因此，鄭麗文訪美的重要任務之一，就是讓美方知道：台灣並不是只有一種政治聲音。民進黨的抗中敘事，不能完全代表台灣全體人民；國民黨所主張的兩岸對話，也不應被簡化為向北京讓步。若華府只透過執政黨語言理解台灣，就可能高估台灣社會對長期緊張的承受力，也可能低估人民對和平穩定的深層渴望。

鄭麗文此行不應只是帶回一張華府合照，而應帶出一個重要訊息：民進黨政府並不等於台灣全部民意，台灣人民珍惜民主，但也期待兩岸降低衝突、走向和平。若國民黨能把這層民意說清楚，並提出負責任的兩岸政策，訪美才有實質價值。

鄭麗文 華府 谷立言

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