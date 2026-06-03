海權遭瓜分 賴政府的自我閹割

兩年前賴清德總統在就職演說中曾提到，「我們更要探索海洋，發揮海洋國家的優勢，豐富人民的海洋生活，並且投入海洋科技研究，推動海洋產業發展，提升國家競爭力。」但台灣的海洋權益如今正在遭到日本與菲律賓瓜分，賴清德政府卻一聲不吭？

今年是日菲邦交正常化七十周年，菲律賓擔任東協輪值主席國，兩國首腦同意將雙邊關係升級為「全面戰略夥伴關係」。上月廿八日，日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕於東京共同宣布，日菲兩國將啟動專屬經濟海域（ＥＥＺ）的談判，日菲兩國甚至直接把經濟海域劃在宜蘭的蘇澳外面。

菲律賓國防部長特奧多羅還在五月卅一日宣布，菲律賓將從日本購入五艘阿武隈級巡防艦，並預計在一年後編配服役。此外，菲律賓也從日本購入預警雷達、反艦飛彈，並與日本締結「軍事情報全面保護協定」，增進各項情報交換的能力，綁定了雙方的軍事合作計畫。

同時特奧多羅部長在「香格里拉對話」中提出「群島哨兵」及「海洋自由守護者」等概念，強調菲律賓將運用戰略地理位置，維護海上秩序，目的在阻止中國海上擴張。同時菲律賓也正尋求與日本、越南及台灣等夥伴深化交流合作，共同因應區域挑戰。

被菲律賓點名，我國外交部起初還沾沾自喜表示，對此表達誠摯歡迎與高度肯定；卻完全無視日菲已把手伸進我國海域當中。要知道此次日菲談判的ＥＥＺ，係指從領海基線向外延伸兩百浬的海域，而談判範圍約從日本八重山郡以南一路延伸到菲律賓巴丹群島北側，其中涵蓋我國東部外海。

相較於賴政府無所作為，六月一日中國大陸的白塔艦和岱山艦兩艘大型海警船駛入蘭嶼外海，陸方稱此為「中方海域內的海上執法行動」，其用意再簡單不過，就是在警告日菲，即便台灣沒有任何反應，但中國政府可不是吃素的。中國大陸外交部也表示，所謂「劃界談判」完全非法無效，不會對中方在台灣島以東海域的權利主張及行使自身合法權利造成任何影響。

不到一周發生的連續三個重要事件，分別來自菲律賓、日本以及中國大陸政府對於西太平洋海域的各自宣誓及表態，卻不見身在其中的中華民國政府，對於自身權益受損有任何批評或者動作，甚至還開心表示台灣願與菲律賓及其他理念相近國家攜手合作，共同促進印太地區的民主、和平與繁榮。

倘若日菲展開劃界談判的區域，而這個區域就位在我東部外海，與中華民國政府依法主張的專屬經濟區大範圍重合。日菲直接把台灣趕出談判桌，將台灣排除在外逕自討論，我國外交部還在一旁端茶陪笑表達肯定。這不是把主權自我閹割，什麼才是自我閹割？

賴政府對於此談判的無所作為，也給予中國大陸找到藉口介入的機會，上述中方的海上執法行動就已經是一個明確信號，而賴政府卻遲至昨日才透過外交部表示，日菲兩國應與我協商。若再這樣下去，恐怕未來花東漁民出海捕魚的權益，要改由中國海警船來協助護漁了！