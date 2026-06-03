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讀家觀點／「香會」警訊：從台海轉向印太穩定

聯合報／ 吳林鍇／國際戰略研究所成員（馬來西亞吉隆坡）
美國國防部長赫塞斯在今年香格里拉對話罕見地隻字不提台灣，大陸學者認為，這顯示「變化已然開始」。（路透）
美國國防部長赫塞斯在今年香格里拉對話罕見地隻字不提台灣，大陸學者認為，這顯示「變化已然開始」。（路透）

每年一屆的「香格里拉對話」已於五月卅一日落下帷幕。作為被國際社會廣泛認可的重量級防務峰會，由於各國防長、高級將領、地緣安全專家的定期出席，使得其間討論常常被視為不同國家對於地區安全議題最為真切的態度。

台灣對此也多有關注，聯合報更在五月卅一日指出美防長赫塞斯在「香會演說」中未提台灣，可謂耐人尋味。管窺一豹，若將今年印太重要國家代表於會議上的發言與前幾年作比較，則很容易發現國際社會對台灣議題已不再釋放需要單獨討論的訊號，而是將其視為更廣闊地緣安全框架的一部分。換言之，台灣的優先級已明顯下降。

在二○二一年至二○二四年間，美方於「香會」上多次提及台灣，訴諸維護台海和平與穩定，及反對單方面改變現狀。至於日本的核心立場則認為台灣與其國家安全密切相關，甚至傳遞出想要維護台海航行自由的訊號。但伴隨時間推進，尤其是今年的形勢可謂大不相同。

首先，美防長幾乎沒直接提及台灣，取而代之的是「印太整體威懾」概念。這一表態的關鍵點在於傳達川普政府一貫強調地區盟友整體防務責任的重要性。因此，台灣在華府眼中或已被視為印太概念的一部分，而非需要單獨關注的議題。

其次，日本的態度同樣值得玩味。毋庸置疑，在白宮主導的地緣框架中，日本以「副警長」的身分常扮演核心盟友的角色。在本次「香會演說」中，相較於美防長赫塞斯，日本防衛大臣小泉進次郎的語氣確實更為強硬，宣稱大陸軍力快速增長已對地區安全構成威脅，致使日本願意擴大安全合作。

這段發言看似有利台灣，但仔細思量卻並非如此。事實上，日防長的發言也未涉及台灣議題，甚至採避談態度。而發言的目的則是回應北京方面近日提及的「新軍國主義」。所以，小泉的發言雖略顯「鷹派」，但本質上仍跟隨美方態度，以強調印太安全大框架為主。這意味著，即使台灣存在於日本視野中，大抵也與美國一樣，優先級順序出現下滑。

至於其他地區重要國家的表態，更難說與台灣有關。澳大利亞今年的重點直接轉向海底電纜、無人潛航器，以及其他關鍵基礎設施的安全。新加坡、馬來西亞和越南等東協國家，發言重點再次明確了「不選邊」立場，強調印太不能成為新冷戰前線。

顯然，從「香會」的角度來看，台灣議題在國際社會中的討論範式已從關注「台灣是否有事」轉向「印太地區力量平衡」。這意味著，台灣問題在優先級層面徹底讓位於地緣安全格局。即，各國訴求的是不能在俄烏、中東之外出現第三個火藥桶。

如此形勢下，民進黨長期宣稱的所謂「民主同盟」、「國際支持」則更像是鏡中花、水中月。美國、日本、東協國家在「香會」上的發言，共同織就了一個清晰警示：他們難以忍受任何由台灣議題引發的地區風險。

根據聯合報六月一日公布的民調，僅有兩成一受訪者願意支持「台獨」，創下歷年新低，更說明多數台灣民眾已將穩定的區域安全視為重中之重。因此，執政者若繼續拿衝突做賭注，反對培養對話與合作意識，才是對台灣福祉最大的挑戰。

印太 台海 赫塞斯

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