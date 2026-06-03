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輕忽漁權、海權 奢談海洋國家

聯合報／ 李武忠／農漁經學者（台北市）

日本政府近日啟動日本與菲律賓之間專屬經濟區和大陸棚「畫界談判」，區域就位在台灣東部外海，卻將台灣排除在外，恐損及台灣的海權和漁權。但民進黨政府一開始卻無動於衷，外交部甚至還對日菲兩國表達「肯定」，遭外界強力批評；或因如此昨日才大轉彎，改稱日菲不應排除台灣，應與我方協商。

海洋不僅具有戰略、交通的重要性，也是無盡資源、能源儲藏之所在。認識海洋並兼顧海洋開發利用和保護，是沿海國家緩解人口、資源和環境壓力的重要途徑，亦是經濟發展、強化糧食、交通與能源安全的重要戰略，導致世界各海洋大國在海洋經濟、科技、資源、海權等方面的競爭日益激烈。誰能有效掌控漁權和海權，等同掌控未來世界的經濟和大權，導致漁權和海權的競爭更加白熱化。

「海權」係指一個國家控制、使用與保護海洋的能力；「漁權」則是指管理魚類資源取得、確保利益公平分配和參與決策過程的法定權利；兩者有所不同。

中國大陸主張有漁權就是主權，一方面積極將台海「內海化」，另外在南海上捍衛主權、漁權的行動也不手軟，甚至還在黃海深海區域建構智慧化養殖平台，均有其多重企圖；一來可以擴大該國深遠海養殖規模暨範圍，增加高級海水漁類產量，二來可以彰顯對該海域的漁權，三來也可隱含對該海域的海權控制，相關行動曾引發韓國國會疑慮及關切，恐引發地域性政治衝突。

而中日不僅在釣魚台海域屢爆衝突，近日日本「雷號驅逐艦」通過台灣海峽被中方視為「蓄意挑釁」，兩國海上爭端日增，雙邊關係惡化，也難怪有分析認為雙方的局部軍事衝突風險升高。

台灣政府大力推動遠洋漁業，多年來漁業署補貼遠洋漁業的經費以用油補貼為最大宗，政府每年的補助遠超過漁業公司繳交的稅金，卻仍發生許多負面的事件，例如苛刻漁工福利、虐待漁工、惡劣的工作條件、積欠漁工薪資、非法捕魚權宜船的管理等，引起輿論重視，遭列名「血汗海鮮」，近年來多次遭來國際人權及環保團體大力抨擊，亦被美國列入強迫勞動生產貨品清單，卻一直無法杜絕，關鍵在政府的決策與執行力不足。

真正的海洋國家擁有海權和漁權實力，台灣雖宣稱海洋國家，但海洋經濟發展不足，漁業人才斷層問題嚴重，幾乎仍得靠高齡本籍漁工及外籍低價漁工來支撐，卻未曾想去解決問題；近年來政府為推動能源轉型，包含離岸風場、海底電纜及天然氣接收站開發，海域開發行為愈來愈多，與漁業衝突也日益激烈，遭外界質疑政府為能源開發沒收漁業權？對於涉台日漁權爭議，則多採消極取迴避，以退讓、繳交罰款、禁止漁民進入爭議海域等方式息事寧人，未能極力爭取我方漁民權益，並為台灣漁民設下安全護欄。

沒有主權，何來漁權？連漁權都無法保障，遑論海權維護。若兩者皆可拋，試問台灣還是海洋國家嗎？

菲律賓 外交部 日本

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