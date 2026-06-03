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維持務實台獨是危機徵兆

聯合報／ 桂宏誠／民主文教基金會董事長（台北市）

聯合報日前發布民調顯示，有六成三的台灣民眾期盼兩岸永遠維持現狀，創下歷年台灣民眾選擇這問題的新高。然而，民眾或許認為現狀是兩岸未發生戰爭，以及兩岸政府各管各的即好，無須慮及當下台灣的現狀為「務實台獨」，因而此現狀並不可能永遠維持。川普在「川習會」時應聽懂了習近平說明民進黨政權正在「倚美謀獨」，但多數台灣民眾或許認為，維持中華民國的國號不改為「台灣共和國」，就不算是台獨。

其實，民進黨的《台獨黨綱》是做不到的「理想台獨」，而當前賴政府推進「兩國互不隸屬」及台獨化中華民國的政策，即是民進黨政綱《台灣前途決議文》中的「務實台獨」。賴清德接任民進黨主席時即表示，他們固然有《台獨黨綱》，但民進黨目前的兩岸政策服膺一九九九年的《台灣前途決議文》。而賴清德競選總統與大學生演講互動時，更曾應學生的提問表示，他因執行《台灣前途決議文》所以是「務實台獨工作者」。

《台獨黨綱》是要公投、制憲、改國號為「台灣共和國」，但民進黨知道這只是不可能實現的「理想」，在野時拿來喊喊爭取選票倒還有些用。但一九九九年時，民進黨看到了陳水扁有可能奪得總統大位，加上李登輝前總統又重新界定兩岸關係為「特殊的國與國關係」，於是新制定了《台灣前途決議文》作為執政後處理兩岸關係的政綱。

民進黨內在二○一四年曾有「凍獨案」的爭議，當時即有曾負責「中國事務」者表示「台灣黨綱已經過去了，是舊議題、也是假議題」。另外，也有黨內幹部人高喊，「民進黨比誰都更害怕這些主張實現」，以及今天還有誰在談「建立台灣共和國及制定新憲法」？證諸陳水扁、蔡英文及賴清德三位總統執政時，確實已將《台獨黨綱》束之高閣。

二○○七年九月，民進黨制定了《正常國家決議文》，主張以「台灣」名義加入聯合國及世界衛生組織等國際組織，以及早日完成台灣正名、制定新憲法及以公投彰顯台灣為主權獨立的國家。民進黨應該知道，這些主張的決定權並不在於台灣人民手中的票，故陳水扁執政時只是作為選戰操作的大內宣而已。從蔡英文到現在的賴清德執政，這些主張同樣地已不再推動。

被外界視為較親民進黨的美國智庫學者葛來儀等人，曾在美國《外交事務》期刊為文，向當時競選總統的賴清德建議，應該凍結《台獨黨綱》及讓中共認為兩岸仍有和平統一的可能性。或許如此，導致許多評論者迄今仍關注民進黨廢除《台獨黨綱》，卻忽略了「現狀」為推進《台灣前途決議文》的「務實台獨」。

馬英九執政時對兩岸關係所維持的現狀，就和蔡英文和賴清德執政時天差地別。而民進黨違憲和違法把大陸地區人民認定為「外國人」，已是台獨化中華民國之「務實台獨」的現在進行式。因此，「務實台獨」若是大多數台灣民眾期盼維持的現狀，這應會是危機的徵兆。

台獨 川習會 習近平

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