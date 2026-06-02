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北市今勞檢了...王光慈申訴職場霸凌 勞動局：馬英九基金會須限期調查

拓展格局器識 賴總統要加油

聯合報／ 黃淑／退休公務員（台北市）
賴清德總統就任已滿2周年。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統就任已滿2周年。圖／聯合報系資料照片

聯合報在賴清德總統執政兩周年做了民調，結果顯示，五成受訪者不滿意賴的施政，在兩岸關係的表現上，四成九給予負評，而對賴政府恢復或增加兩岸交流，支持者達到六成。

過去半年來，行政院長卓榮泰對於立法院三讀通過的法案「不副署、不公布、不執行」，這是賴總統在台南市長時不進議會的違憲再版。這兩個事例，都是不尊重民主政治，明顯違反憲法，看得出賴清德缺乏民主修養，頑強固執，恣意妄為。擔任市長時還有監察院彈劾他，但現在殘缺的大法官，對賴總統的作為莫可奈何，毫無約束力，也不可能提出異議。賴總統常向國際社會喊話，稱台灣是民主聯盟的重要成員，此乃瞞天過海，自欺欺人。

台股一片榮景，規模躋身全球第五大市場。但民眾對賴政府的經濟表現不滿意高於滿意；七成支持恢復核電，普遍憂心電力與能源問題。賴總統常說，民選總統要謙卑聽取民意，才能讓政局穩定，國政推動順利，但他說一套做一套；政府沒有好的經濟政策，而讓台灣朝Ｋ型社會發展，貧富差距加大，有錢的更有錢，窮苦的更貧窮；緊抱非核家園的意識形態，最近雖有鬆口，但就算重啟核電，也是多年後的事，延誤的時間，可能讓台灣在經濟發展上失去先機；錯誤的政策比貪汙更可怕，莫此為甚。

民主政治講究分層負責，層層節制，賴總統集大權於一身，卻沒有看到福國利民的法案，最近推出的三千八百億救少子化專案，十八招，招招有破綻，社會大眾多不埋單。

台美貿易協定，賴總統說是全壘打，但產學界及輿論，不滿的聲音仍充盈於耳。

二○二五年台灣有三二四萬人到中國大陸觀光旅遊，到今天為止，賴清德政府漠視這樣的現實，不同意兩岸相互的觀光旅遊，使台灣民眾到大陸旅遊，要巧立名目，在安全、醫療、保險都缺乏保障，罔顧台灣民眾安危；中國大陸開放定點交流、希望直航加點，賴政府始終不同意。使過去兩岸觀光旅遊最多的近七百萬人次，成為歷史紀錄，而台灣從中賺取的觀光財，也不復返。

在賴總統眼中，中國大陸是邪惡的極權國家，每天都想吃掉台灣，但當美國都要怕中國三分的時候，賴還是不斷對中國大陸叫囂，稱大陸是「境外敵對勢力」，這樣的思考格局，把中國大陸定位為毛共政權時的中國，不只對大陸不公平，也讓台灣沒有宏闊的國際觀。

川習會後，川普說，他不樂見台獨，也不支持台獨；賴總統表示，台灣的現狀，沒有台獨問題，自欺欺人，莫此為過。沒有台獨問題，以「務實的台獨工作者」自居的賴清德，這麼多年是在跟空氣打仗？如果沒有台獨問題，為什麼民進黨的台獨黨綱，以及賴清德個人的台獨意識，不封存擱置？

生在台灣這片土地上的人，都希望國家、社會更進步；領導人的觀念，也能多元思考全盤關照，順應潮流與時俱進。這樣才能讓兩千三百萬人民的生活，今勝於昔，明天比今天更好；也帶領台灣在國際社會發光發熱。賴清德要加油。

賴清德 卓榮泰 台南

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