民意已說話 政府還要漠視？

川習會後，台灣問題成為中美最敏感的焦點；此時，正好是賴總統就任滿兩周年。日昨聯合報發布的民調顯示，六成三台灣民眾希望兩岸「永遠維持現狀」，比率創下歷年調查以來的新高。主張急統或緩統者合計僅剩一成，主張獨立的民眾也較去年顯著減少。台灣人民在外部壓力升高的環境中，選擇以理性冷靜的態度判斷並表達局勢，這是台灣公民社會成熟的展現。

同一份民調所呈現的另一面，卻是對執政當局極為嚴苛的評分。五成民眾對賴政府施政表示不滿意，僅四成一表達滿意。雖然相較「大罷免」時略有提升，但不滿意仍多於滿意，這對一個以「多數民意代言人」自居的政府而言，是沉重的警訊。

在各項施政項目中，司法改革評價最差，超過五成三的民眾不滿意，其中更有超過三成表達「非常不滿意」，這個比率相當驚人。這種疑慮不是某個政黨刻意操作出來的，而是對司法改革承諾與實際施政落差的失望情緒。藍綠歷任政府都高喊司法改革，卻都沒有讓民眾感受到司法的中立可信，賴政府同樣未能在這道難題上突破。

在能源問題上，民調顯示七成一的民眾支持恢復核能；民進黨支持者也有六成二表態支持重啟核電，這個數字說明了「非核家園」的政治神主牌已走到了終點。面對ＡＩ用電需求爆發、台美關稅戰干擾供應鏈、再生能源建置進度落後等多重壓力，台灣的能源問題已不再是意識形態可應付。惟政策方向雖已轉變，配套卻仍零碎；核廢料如何處置、核安審查機制是否完備、社會溝通如何進行？這些問題尚未形成清晰的政策。民眾支持重啟核電，來自對電力不穩、電價高漲的切身焦慮。

在經濟議題上，四成六民眾不滿意賴政府表現。這個比率雖高，卻也反映了當下台灣社會深刻的結構性矛盾，亦即ＡＩ與科技股帶動的財富效應，高度集中在少數受惠族群；傳統產業從業者在台幣升值、出口成本上揚、關稅不確定性等壓力下，卻普遍感到前景黯淡。台股指數的亮眼表現並未惠及多數人，這種「數字好看卻感受不好」的落差，才是民心不穩的根源。

值得注意的是，民進黨內部民調與外部民調之間出現了相當大的落差，執政黨宣稱滿意度超過五成六，聯合報民調卻顯示，不滿意高出滿意近九個百分點。這不是民調技術問題，而是詮釋立場的問題。

政府若只選擇相信自己的民調數字，就如同站在一面哈哈鏡前，看到的都是自我放大。賴總統在朝小野大的格局下卻顯強勢，民眾長期積累的不滿，終究會在選票上算清楚；民意不是永遠沉默的，每次選舉都是一份遲來的成績單。

民眾在外交壓力下卻仍展現理性，令人印象深刻；但縱使民間成熟，亦需政府以謙遜與智慧來回應。不論是能源政策的轉型論述、司法公信力的重建，還是縮小貧富差距的經濟施政，強勢的賴政府其實沒有太多時間。