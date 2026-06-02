讀家觀點／人才比人口更重要

最近政府提出「少子化大禮包」，希望透過育兒津貼、托育補助，以及友善已婚已育家庭的職場政策，提高年輕世代生育意願以減緩人口下滑的危機。人口減少固然值得重視，惟筆者看來，「人」的後面應加一個「才」字。只有「人才」才可支撐國家競爭力。台灣目前更迫切、也更關鍵的問題，其實是人才在「量」與「質」上的雙重不足，尤其是具備數理、工程、科研與跨域整合能力的高階人才。

然近年來，人才供應卻逐漸出現斷層。一○八課綱強調「快樂學習」，雖有其理想性，但數學、理化等基礎課程時數相對減少，也使得部分學生的ＳＴＥＭ能力不足，與產業需求逐漸產生落差；加上少子化與教改影響，學生整體的數理基礎與競爭意識都有下滑趨勢。當全球進入ＡＩ與高科技競爭時代，若人才培育無法與產業同步，台灣未來競爭力勢必受到影響。

因此，台灣應建立完整的「五才」戰略：育才、引才、用才、留才、聚才。除了重新強化數理與科學教育、提升學生ＳＴＥＭ基礎能力，更重要的是透過「引才」與「用才」，吸收國際科技人才，提升整體人才質量。除了簡化法規、改善薪資條件，還要不分種族、國籍、地區、政治背景，唯才是用。唯有以更開放的態度吸引國際人才，台灣才可能維持科技優勢。

此外，「留才」與「聚才」同樣關鍵。近年國際科技大廠積極來台挖角，許多優秀工程師與研究人才外流，已成隱憂。若台灣無法提供更好的薪資待遇、工作環境與長期發展空間，即使培養出優秀人才，最終也可能為他國所用。如何讓人才願意留下並吸引海外人才回流，也是重要課題。人才不只是經濟資源，更是國家未來發展的根本基礎。

回顧歷史，人才政策往往決定國家興衰。戰國時代的秦國原本地處邊陲，條件並不占優勢，但歷代秦王深知人才的重要，從商鞅、張儀、范雎、白起、呂不韋到李斯，這些人都不是秦國本地人士，卻皆受到重用。秦國不因出身而排斥人才，卻提供舞台讓其發揮所長，最終得以統一天下。李斯〈諫逐客書〉云：「逐客則國危，非秦之福也。」即使放在今日，依然發人深省。如今全球都在爭奪高科技人才，若仍以狹隘思維限制人才流動，最終受損的只會是自己。

十年樹木，百年樹人；人才培育從來不是短期工程，全球競爭愈是激烈愈不能等待。未來國與國之間要競爭的不只是資金與技術，更是人才，得人才者得天下。台灣若希望在半導體與ＡＩ時代持續維持競爭力，就必須以更務實、更開放的態度推動「五才並進」，充實人才庫、打造更完整的人才生態系，才能在下一波全球競爭中持續站穩關鍵地位。