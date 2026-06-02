那些年 我們對教師沒那麼多恨

日前高雄一名國小老師輕生的悲劇引發社會震驚，日昨又看到報導，嘉義某國中女教師大動作進行司法反擊，控告學校、家長、學生危害名譽和侵權。筆者讀大學時，非師範體系大學生，若想取得中小學教師資格，真是一道窄門，要修滿教育學分、要和師資培育中心緊密聯繫、要教育實習，總之是條辛苦的道路。現在卻變成專職老師數日子、只等熬到退休，代理老師也招不滿；教師認教育主管機關與校方擺爛縱容，視家長為恐龍、學生為牛鬼蛇神。怎麼變成這樣？

筆者回想中學時期，莫名其妙被分到所謂的「好班」，當時是規定不允許能力分班的頭一兩屆，也就是不允許再有前段班、後半班（放牛班）的區別，一律改採「常態編班」。當時班導師可厲害了，在學生程度與態度均不一的常態編班裡，仍以能力「編排」；按段考成績，第一至第七名的學生，坐在講桌正前方那排「學霸排」，成績中等的分坐「學霸排」左右兩側，成績最差的就坐到教室邊陲，看窗外風景、看走廊風景。

我的班導師把自己女兒安排進自己班級就讀，搞特權嗎？是有這麼點。當時我對寫作有點興趣，文章兩次獲校刊刊登，還獲頒錦旗；但遇上校外作文競賽，參賽名額一定是班導的女兒才有權，就是護短沒錯；但班上同學們始終看破卻不說破。曾有一個同學說：「班導的女兒也知道，班上一堆人在偷罵她們母女。所以其實這女生修養還不錯啦，換作是我，一天到晚聽人家罵我跟我媽，早受不了！」

很巧妙地，我們那個「假常態編班」，雖不是放牛班，卻有「農耕區」和「畜牧區」。就這麼在被偷罵、偷偷罵；看風景、看黑板；要升學、沒升學的環境中，相安無事了三年。考完高中，坐在教室「聽講區域」的那廿多名同學，幾乎都能考上普通高中，另外的可能讀專科、高職。再三年後，我們這群上普通高中的，目標就是考大學；當時大學率取率四成多還不到五成，也就是每二人只有一人能考上。

考完高中的那個暑假，班導師和我們「世紀大和解」，其實本來也沒天大的仇恨。一天，她邀請我們去家裡，炒了一大鍋米粉、煮了湯，還有其他吃的。總之，大家考上的考上，只要是她擔任班導師的班級，都是升學績優班，招牌也沒被砸爛過。師生臉上都掛著笑容，養了一屋子「河蟹」，喜氣洋洋。

在常態編班規定下，她卻實施「非常態編區」，甚至出言要不肯好好讀書的學生「別吵」、「看你們的窗外風景去」；這種做法若擺在當下，縱使這名班導師有十條命，可能都不夠被恐龍家長、被學生針對吧！我們那年代的人，隱隱約約有種「默契」，卻絕非缺乏衝突因素或引爆點，而是在教育倫理前提、校方與家長對老師的尊重、升學的共同目標下，師生之間不是敵人。當時最大的「敵人」是高門檻的升學考試，換言之，亦是一種人口素質篩選機制，所以每每能在師生衝突的引線點燃炸彈前，火苗就被捻熄了。

何妨思考一下，當這個時代氛圍「判定」老師、醫護等奉獻的工作都只是「職業」而已，覺得他們明明也有人格瑕疵，憑什麼需要尊重？但大家可曾想過，下跪的老師，如何教出能站穩的孩子？