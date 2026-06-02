黑箱集權 扼殺教育未來

卅多年來，台灣之所以能從威權走向民主，校園之所以能走向多元開放，關鍵就在於「公共參與」與「多元發聲」的制度化。然五月，行政院在毫無預警與正當理由下，斬斷延續了二十年的民主慣例—在最新一屆的「行政院教育經費基準委員會」委員名單中，將代表教學基層聲音的教師組織、家長團體、校長團體代表全數排除。

這項延續二十年的聘任慣例絕非政府的施捨，而是基於教師、家長、校長是無可替代的「現場教育實務專家」。 三方互補為最完整的教育拼圖。過去這三方代表在體制內直言批判、扮演預算的「防腐劑」與「避雷針」，協助政府把每一分錢精準花在刀口上。且無論中央由誰執政，透過親、師、校長的參與，能確保資源分配超越政治。

然現在行政院決定關起門來，背後不單單是官僚規避監督，更是從預算源頭對台灣民間公共參與「斷根抽心」的馴化工程；一刀切向政治、企圖在地方選舉前夕，排除在野黨執政縣市的參與權的政治算計。透過政治的微妙槓桿，建立對教育經費的全面專權。

教育經費基準涉及中央對地方補助的核算，過去因有全教會等獨立性民間組織參與，中央官僚很難在補助公式上玩弄黨派偏私。如今排除民間代表後，委員會只剩下官方角色內部博弈，意味著執政黨握有絕對的、不受外部監督的經費指揮權。接下來，行政單位極可能透過公式微調與名目限制，名正言順地將沉重的財政包袱「甩鍋」給在野黨執政縣市，或在資源分配上作精準的「政治定點抽水」，逼迫地方政府在財政精算中走向全面順從。這不僅是清洗民間組織，更是利用教育預算干預地方政治，全民應高度警惕教育公共資源淪為黨派工具。

沒有了親、師、校長在委員會內爭取主體性預算，未來經費分配將全面走向「施捨式」編列。中央官僚會用極其精準的資源計算，剛好讓學校「不會倒閉」、讓老師「拿得到薪水」、讓家長「沒有藉口暴動」，把所有教育經費壓制在勉強維持體制運作的「最低消費」。這種「精算式的匱乏」，會迫使學校行政、教師、家長陷入無止境的資源內捲與爭奪。當大家每天得為一點點微薄的代課費與修繕補助向官方搖尾乞憐時，誰還有閒情逸致去批判政策盲點？行政院用預算審議的絕對權力，成功在台灣教育界植入了一種集體馴服病毒。

民主的核心價值，難道不是開放政府、社會對話嗎？當年與民間團體並肩作戰、對抗威權、爭取教育民主化的理想主義蕩然無存，只剩下官僚傲慢？用「條文主義」當遮羞布，閹割延續二十年的多方參與慣例，是親手摧毀執政黨過去引以為傲的進步品牌。今天你們如此打壓在野黨執政縣市與民間異音，這尊被你們親手打造出來、不受監督的黑箱集權怪獸，終將回過頭來吞噬你們曾經守護的民主價值。

行政院不演了，因為他們發現，讓教育與地方政治全面服從的最快方式，不是去說服社會，而是直接把持、掌控全台學校生死存亡的資金命脈。這場打著「精簡」旗號的權力遊戲，用冷冰冰的政治算計，徹底凍死台灣教育的民主靈魂。執政黨內有良知的人們，還要繼續沉默嗎？