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股市新高 年輕人的痛誰憐

聯合報／ 李洵美／自由業（台北市）

民進黨日前舉辦四十周年紀念青年座談，有年輕人埋怨股市上漲「都別人在賺」，徐國勇秘書長回：「你難道沒有受益嗎」？因為股稅早已成為政府稅收，用社會福利的方式造福每個人。

徐國勇說的並非全然沒道理，政府稅收用於公共建設、健保、社會福利確實讓許多人受惠。但這番話仍讓人覺得並未真正回應問題，因為年輕人抱怨的是財富分配不均，是對薪資成長有限、階層流動困難的不滿和深層的無力感。

舉個例子，我的老闆有十五張台積電，股市一漲，其資產也快速增長。日前他一高興請全體員工吃了頓大餐，員工都吃得很開心，同時也難免感慨。有人說：「都是老闆在賺，我們卻只分到一頓飯，差距太大了。」如果主管這樣回答：「你怎麼能說沒受益？你不是也吃到飯了嗎？」聽在大家耳裡，是不是會不舒服？

老闆請吃飯，一般員工間接受益，但老闆因有錢買得起十五張台積電，賺得荷包滿滿；員工沒資金投資，只能看著老闆愈來愈有錢，財富日益分配不均。在Ｋ型經濟中，老闆是向上延伸的上端，而普通受薪階層只是向下延伸的下端。

所以年輕人關心的焦點不在於「有沒有受益」，而在於受益比例是否合理，財富是否過度集中在少數人手中？當股市創新高，對沒多餘資金投資，又要負擔房價租金及物價飆漲的民眾來說，並未感受到生活變好。股票大漲，最大的受益者是原本就擁有大量股票和資產的人，這才是年輕人在意和抱怨的。執政黨高級黨工與政府官員，或許應多點感同身受，才能拉近與年輕世代與多數平民的距離。

年輕人 徐國勇 民進黨

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