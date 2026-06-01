台美關係不是民進黨黨產

國民黨主席鄭麗文今日啟程訪美，主軸聚焦「台海和平常態化」。出發前，僑委會爭議先爆開；鄭麗文指控僑委會在美國阻撓僑胞協助，甚至影響她拜會美國官員與國會議員；僑委會則反批她毫無證據、公然造謠，要求道歉，雙方各說各話。問題不是誰卡誰的行程，而是民進黨把台美關係當成自己的「黨產」。

美國國安智庫詹姆士敦基金會主席孟沛德，日前拜會國民黨並公開發文，直指僑委會風波來自「愚蠢的民進黨消息來源」。民進黨對華府釋放的政治訊息，開始被美方人士反過來質疑可信度。韓國瑜主持立法院，軍購特別預算三讀通過，首年編列八十八億元，顯示台美安全合作並非民進黨一黨專利；台美關係要能長期穩定，不能只靠執政黨經營華府，也必須建立跨黨派的國會支持與安全承諾。

近來川普關於對台軍售與台海安全的表述，更強調交易算計，美國不再像過去那樣「保證」對台灣的承諾。更尷尬的是，連獨派政黨「喜樂島聯盟」的部分人士，日前竟公開表示願在「台人治台、高度自治」等「特定條件下調整台獨立場，考慮成為中華人民共和國的一部分」。美方態度出現變化，深綠內部也出現「路線分歧」，民進黨是否因此更急著主導對美關係？

川普正在變，民進黨若把台美關係視為獨有的政治資產，視其他與綠營主旋律不同的聲音為威脅，失去的恐不止鄭麗文訪美得到的聲量，更是台灣維持和平與戰略自主的能力。