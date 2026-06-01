聽新聞
0:00 / 0:00

台美關係不是民進黨黨產

聯合報／ 夏一新／醫師（台北市）

國民黨主席鄭麗文今日啟程訪美，主軸聚焦「台海和平常態化」。出發前，僑委會爭議先爆開；鄭麗文指控僑委會在美國阻撓僑胞協助，甚至影響她拜會美國官員與國會議員；僑委會則反批她毫無證據、公然造謠，要求道歉，雙方各說各話。問題不是誰卡誰的行程，而是民進黨台美關係當成自己的「黨產」。

美國國安智庫詹姆士敦基金會主席孟沛德，日前拜會國民黨並公開發文，直指僑委會風波來自「愚蠢的民進黨消息來源」。民進黨對華府釋放的政治訊息，開始被美方人士反過來質疑可信度。韓國瑜主持立法院，軍購特別預算三讀通過，首年編列八十八億元，顯示台美安全合作並非民進黨一黨專利；台美關係要能長期穩定，不能只靠執政黨經營華府，也必須建立跨黨派的國會支持與安全承諾。

近來川普關於對台軍售與台海安全的表述，更強調交易算計，美國不再像過去那樣「保證」對台灣的承諾。更尷尬的是，連獨派政黨「喜樂島聯盟」的部分人士，日前竟公開表示願在「台人治台、高度自治」等「特定條件下調整台獨立場，考慮成為中華人民共和國的一部分」。美方態度出現變化，深綠內部也出現「路線分歧」，民進黨是否因此更急著主導對美關係？

川普正在變，民進黨若把台美關係視為獨有的政治資產，視其他與綠營主旋律不同的聲音為威脅，失去的恐不止鄭麗文訪美得到的聲量，更是台灣維持和平與戰略自主的能力。

台美關係 民進黨 鄭麗文

延伸閱讀

鄭麗文將訪華府 擬拜會AIT、與CSIS等智庫閉門座談

鄭麗文明訪美 要讓美國了解「國民黨才是真正的朋友」

鄭麗文想推修法討黨產 藍委怕影響選舉

美媒預料：習近平訪美前 川賴不會通話

相關新聞

經濟亮眼 照見K型社會裂痕

主計總處將今年經濟成長率上修至百分之九點六四，第一季經濟成長率更上調至百分之十四點五五，創近四十八年來新高。這是台灣半導體與資通訊產業供應鏈在全球ＡＩ需求爆發下交出的亮眼成績。ＡＩ伺服器、晶片、資通訊與雲端基礎建設，讓台灣再次站在世界產業地圖中心。但這個數字愈漂亮，愈不能遮住台灣正在形成表面高度成長、社會卻深度分化的Ｋ型結構現實處境。

星期透視／在野內部開撕 綠營以逸待勞

近日，國民黨爭議事件頗多，除了五月中旬徵召魏平政參選彰化縣長引發風暴，以及黨主席鄭麗文在內訓課程中疑似有不適當言論、導致與媒體人趙少康的論戰外，馬英九基金會財務及治理爭議也搬上檯面，衝突愈發激烈，甚至對簿公堂。無獨有偶，同為在野的民眾黨，從三月下旬柯文哲一審被重判後，又發生李貞秀被開除黨籍事件，現階段更面臨接連的退黨潮，也是元氣大傷。

台海和平勿淪大國穩定副產品

五月的北京，成為大國元首外交的密集舞台。川普訪中後不久，普亭旋即抵京，中俄確認「中俄睦鄰友好合作條約」延續；韓媒又披露，習近平可能即將訪問朝鮮。北京同時承接美、俄兩條大國軌道，並向平壤鋪設高層通道。這不是偶然的外交熱鬧，而是一場經過設計的戰略編排。

陸推兩岸融合 難跨台灣民意鴻溝

日前中共召開兩岸融合發展示範區部省際工作會議，持續落實以福建作為兩岸融合發展示範區。近年來大陸一再倡議「福建兩岸融合發展示範區」、「金廈、福馬同城化一日生活圈」，及作為兩岸連結的「金廈大橋」主張，某種程度來說，卻導致金馬離島與台灣本島民意接受度與支持度相悖離。

讀家觀點／人權爭議浮現 「民主外交」蒙陰影

賴總統日前展開「奇襲外交」，透過史無前例的方式出訪友邦史瓦帝尼。在賴總統與民進黨政府眼中，這段驚奇之旅「展現台灣與理念相近國家共同維護國際秩序的決心」，同時「深化兩國人民的情誼與福祉」。據外交部網站顯示，我方將史瓦帝尼政治制度界定為「王權式民主」，顯然，對民進黨政府而言，這是一次成功的「民主外交」。

國民黨主席訪美「釋疑」鄭麗文要讓美感受「講同種語言」

國民黨主席鄭麗文今天啟程訪問美國，計畫於抵達西岸後前往美東，走訪波士頓的哈佛大學、麻省理工學院等學術機構，並在紐約訪問亞洲協會（Asia Society）、美國智庫外交關係協會（ＣＦＲ）和哥倫比亞大學。於華府將拜訪美國國會、美國在台協會（ＡＩＴ）華盛頓總部，並在華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）進行座談會。這是鄭麗文相隔二十年後再次赴美交流，外界關注她此行的「釋疑」成效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。