國民黨主席訪美「釋疑」鄭麗文要讓美感受「講同種語言」

國民黨主席鄭麗文今天啟程訪問美國，計畫於抵達西岸後前往美東，走訪波士頓的哈佛大學、麻省理工學院等學術機構，並在紐約訪問亞洲協會（Asia Society）、美國智庫外交關係協會（ＣＦＲ）和哥倫比亞大學。於華府將拜訪美國國會、美國在台協會（ＡＩＴ）華盛頓總部，並在華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）進行座談會。這是鄭麗文相隔二十年後再次赴美交流，外界關注她此行的「釋疑」成效。

鄭麗文此行，將向美方闡述國民黨基於中華民國憲法的兩岸和平路線。鄭麗文在與美東各地的政學界、智庫和媒體交流，向不同的對象闡明憲法規範下兩岸關係，如何讓美方人士感受「和他們在講同一種語言」（Speak the same language）至為重要。傳播策略和表達方式尤須更加細膩，即使每場談話的主軸不變，亦須避免說詞一成不變。

值得注意的是，ＡＩＴ台北處長谷立言日前受訪表示，他相信美國各機構會問鄭麗文，國民黨領導層是否正在從根本上改變黨的「政治取向」，鄭麗文訪美是一次「釋疑」的機會。谷立言的發言是美方給鄭麗文的一張空白試卷，鄭的論述將成為訪美之行的成敗關鍵。

華府著名的智庫繁多，各家都有眾多菁英人士研究全球焦點議題。以鄭麗文計畫接受ＣＳＩＳ邀請、進行閉門座談為例，該智庫在歐巴馬總統執政時期傾向民主黨色彩，言論屬性為自由派。由於學者專家各有專精，智庫於座談前通常會事先參考ＡＩＴ及國會研究處（ＣＲＳ）撰寫的，關於台灣政情及輿情的最新分析報告。各智庫設定座談時間、主題、討論內容，經由問答了解國民黨和鄭麗文的完整立場。

接待鄭麗文的智庫和機構都將有備而來，其幕僚應於事前做好功課，了解拜會之智庫和機構的屬性及偏好，並模擬演練對方可能提出的尖銳質疑，座談時才能以開放的心態闡述國民黨的和平理念，說明多數台灣人民支持兩岸交流與台海和平與穩定。

鄭麗文應適時向美方說明，國民黨身為在野黨、缺乏行政資源，面對龐大的民進黨國家機器，更是民主社會不可或缺制衡機制。國民黨肩負兩岸交流的責任，任重而道遠；鄭麗文向美方訴諸民主制衡、和平反戰的理念，或能博得美方傾聽，獲得更多的理解和支持。