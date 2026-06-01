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讀家觀點／人權爭議浮現 「民主外交」蒙陰影

聯合報／ 張鈞凱／原鄉人文化工作室執行長（新北市）

賴總統日前展開「奇襲外交」，透過史無前例的方式出訪友邦史瓦帝尼。在賴總統與民進黨政府眼中，這段驚奇之旅「展現台灣與理念相近國家共同維護國際秩序的決心」，同時「深化兩國人民的情誼與福祉」。據外交部網站顯示，我方將史瓦帝尼政治制度界定為「王權式民主」，顯然，對民進黨政府而言，這是一次成功的「民主外交」。

然而，賴總統到訪後的爭議迄今仍餘波盪漾。南非媒體「郵政衛報」（The Mail & Guardian）上月廿七日以專文報導，揭露台史官方簽署一項價值三億美元的融資協議，用於興建戰略石油儲備庫，建成後的收益將歸國王和王室所有。該報將此建設稱之為一場「豪賭」，因為史瓦帝尼經濟處於崩潰邊緣，近一半人口生活在貧困之中，質疑該項目完全圖利王室成員，卻無視於最需要保護的窮人與弱勢群體。

面對相關報導與質疑，史國王室發言人反駁，稱該計畫無任何不當行為；我外交部也表示，該南非媒體的報導毫無根據、子虛烏有，完全是惡意影射造謠。

事實上，賴總統的「突訪」效應，壓制了部分史國人民真實心聲的反映。一位南非博士生在四月下旬即曾撰寫長文，指出由國王、酋長、台灣資本與白人財閥共構成的權力與階級結構，成為當地多數民眾的壓迫來源。史國當局為了維持國王統治，動用由我方訓練的警察體系，壓制當地的反對派與罷工工人。因此，或許可以這樣說，我方建交的對象其實是「史國國王」，而非「史國人民」，前者當然樂見雙方「邦誼永固」，但我政府與資本某種程度在當地卻扮演了「加害者」的角色。

與此同時，「外交家」網站也發表相關報導，揭開我方外圍組織與幹部在當地的形象，包括飢餓虐待、種族歧視、嚴厲體罰、言論箝制等等。獨立媒體「苦勞網」也援引全球社運新聞網站Peoples Dispatch的文章指出，史國實際上是非洲最後的絕對君主制，當局在今年慶典前夕還加大對民主運動人士的打壓，出現通緝、逮捕，以及對工會、學生組織等施壓行動。

平心而論，上述媒體呈現出來的情事，與我外交部強調賴總統此行「堅定前行與世界分享良善的力量」，實為背道而馳，且十足諷刺。外交工作經營的無非是形象，以及價值理念的體現，但在台史兩國邦交惺惺相惜的背後，卻可能掩蓋了一樁樁的負面醜聞，這不啻於向外界展示，我方站在了史國人民的對立面。台灣一向相當重視國際社會的看法與觀感，如今「陰暗面」益加浮上檯面，不僅為該趟出訪蒙上厚重陰影，也可能重創台灣的國際形象。

除此之外，據半島電視台最新調查，在以色列對加薩發動戰爭期間，台灣與美國、印度、羅馬尼亞及捷克，同列為以色列的「全球五大軍事相關物資來源地」。其實，聯合國的一個調查委員會去年九月即認定，以色列在加薩犯下「種族滅絕」罪，並指控總理內唐亞胡等人煽動相關行為；甚至，國際刑事法院還「通緝」了內唐亞胡。

長期以來，台灣苦心孤詣試圖對外展現「民主外交」，現在恐淪為打壓人權、甚至是種族滅絕的共犯。執政黨的唯意識形態外交路線，反而讓台灣離醜陋罪惡愈來愈近。

外交部 史瓦帝尼 南非

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