陸推兩岸融合 難跨台灣民意鴻溝

日前中共召開兩岸融合發展示範區部省際工作會議，持續落實以福建作為兩岸融合發展示範區。近年來大陸一再倡議「福建兩岸融合發展示範區」、「金廈、福馬同城化一日生活圈」，及作為兩岸連結的「金廈大橋」主張，某種程度來說，卻導致金馬離島與台灣本島民意接受度與支持度相悖離。

大陸在推動福建兩岸融合發展示範區以及金廈、福馬一日生活圈時，雖在政策手段上愈發落實落細、靈活且具彈性、生活化，但其政治效果受到台灣內部民意結構的強大阻力。從多項民調顯示，台灣本島與離島對兩岸融合接受度存在嚴重分歧。

首先，兩岸社會經濟融合與台灣民意維持現狀悖論現象。大陸宣稱提供台胞同等待遇、福建融合示範區，台灣本島主流民意表現出高度的「政經分離」理性。民間智庫與陸委會長期追蹤的常態性民意顯示：高達八成以上台灣民眾支持「維持現狀」。這構成台灣社會對任何「制度性融合」的基本心理防線。

其次，台灣社會對「同等待遇」與「促融」的警惕。當問及大陸單方面推出的「兩岸融合示範區」及提供台灣居民等同大陸居民的國民待遇，如申領居住證、全面納入大陸社保體系時，本島民眾的支持度通常僅維持在兩成至兩成五左右，而表達疑慮或不支持的比率則高達六成以上。這顯示本島民眾雖不反對常態性經貿往來與通航，但對可能模糊兩岸實質主權界線、重塑國家認同的「社會制度一體化」，抱持極強烈的戒心。

復次，金廈、福馬同城化，與本島的冷淡形成強烈對比，離島民意具「高接受度」。金馬因地理位置緊鄰福建沿海，其供水、觀光、經濟發展深度依賴兩岸實質互動。金馬地方媒體與學術機構對小三通與地方發展調查，高達七至八成民意對「金廈一日生活圈」和「福馬同城生活圈」持正面態度。

再者，離島民眾認為這是民生議題非統戰伎倆。許多離島民眾認為，福建各地推出的通關便利、商機共享與生活接軌政策，是解決離島醫療物資匱乏、青年就業機會不足與觀光蕭條的直接解方，而非純粹的政治統戰。這種地緣經濟依賴，造成本島與離島存在民意落差。

最後，「金廈大橋」成為本島及離島民意交鋒的風暴眼。金廈大橋興建之民調數據，體現本島及離島社會民意的劇烈差異。金門民意呈現壓倒性支持，支持興建的金門縣民比率高達七成五至八成五；當地民眾認為這是一條「經濟橋」、「民生橋」，可突破地方發展瓶頸。

然台灣本島民意則呈現高度分歧與疑慮。本島支持者主要是認為這助於緩和兩岸關係、促進離島繁榮，支持比率約三成至三成五。

但反對者則立基於破壞國安、國防防線、可能加速台灣被吞併，其比率約五成至五成五。

總體而論，大陸的兩岸融合政策，雖形塑出離島「由下而上」爭取融合的民意基礎；卻無法跨越台灣海峽天塹。只要軍事威脅陰影未除，台灣本島民意對這類「溫水煮青蛙」式的融合政策，其支持度就註定會被鎖死在低谷。短期來看，這種「離島熱、本島冷」的民意雙軌結構，大陸方面仍難突破此瓶頸。