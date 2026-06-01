台海和平勿淪大國穩定副產品

五月的北京，成為大國元首外交的密集舞台。川普訪中後不久，普亭旋即抵京，中俄確認「中俄睦鄰友好合作條約」延續；韓媒又披露，習近平可能即將訪問朝鮮。北京同時承接美、俄兩條大國軌道，並向平壤鋪設高層通道。這不是偶然的外交熱鬧，而是一場經過設計的戰略編排。

最值得注意的是，北京已不再只是中美俄三角中的被動一方。冷戰時代，美國藉聯中制蘇創造「二對一」格局；今日，北京追求的不是重新選邊，而是「雙線並進」。對美，它推動建設性戰略穩定，為競爭設定邊界；對俄，它深化結構性協作，鞏固能源、軍事、科技與外交後方。前者用來管理風險，後者用來支撐縱深，兩者並行而不互相取代。

川普從北京帶走的是經貿協議、伊朗能源通道與朝鮮半島無核化共同目標的政治敘事；普亭帶走的是條約延期與中俄戰略協作的再確認。北京則同時取得與美俄高層對話的中心位置。這正是北京當前外交的核心技術：議題切割、多軌並行；對美談穩定，對俄談協作，對朝談傳統友誼，對台則維持核心利益不可交易的底線。

若習近平訪朝成行，這套布局將更具東北亞縱深。

今年是「中朝友好合作互助條約」簽署六十五周年，北京若在此時高規格訪朝，一方面是在向金正恩提醒，朝鮮可以藉俄羅斯突圍，卻不能繞過中國重新定義半島秩序；另一方面也是向華府表示，朝鮮半島問題不能只有美國方案。任何美朝接觸、任何半島降溫，都仍須經過中國的戰略門檻。

然而，「雙線並進」並不等於北京可以兩面通吃。對美穩定，取決於川普是否願意接受競爭有邊界；一旦華府重新升高關稅、科技封鎖或台海壓力，所謂戰略穩定就會暴露脆弱。對俄協作，也受制於俄烏戰爭的長期消耗。莫斯科對北京的需求愈深，中俄關係的不對稱愈明顯，政治成本也愈可能回流中國。至於中朝俄若被外界解讀為反美同盟，又會刺激美日韓更快整合，反使東北亞安全困境加劇。

對台灣而言，真正風險不在某場峰會的公報文字，而在北京正試圖把台灣問題嵌入更大的「多軌穩定」敘事之中。當美中談穩定、中俄談協作、中朝談友誼，台灣可能被包裝成需要被管理的風險，而非擁有主體性的當事方。這種降格比公開施壓更危險，因為它不是一夕之間發生，而是在大國語言中逐步完成。

因此，台灣要問自己如何被放進這張新三角地圖。台灣既是民主前沿，也是全球供應鏈樞紐，更是台海和平不可被略過的主體。大國競爭正在從「聯此制彼」轉向「議題切割」，從陣營對抗轉向動態平衡。而北京押注的是競爭下的有限競爭和有限穩定。

台灣不能把安全只寄託於單一大國。美國仍是最重要的夥伴，但台海要避免被重新排序，台灣就得提高自身的不可替代性，而這不能只靠半導體矽盾，台灣該提出的，是「有主體性的和平」：不由北京定義，也不由華府代管，而是建立在台海現狀不被單方面改變現狀。

總之，台海和平不能只是大國穩定的副產品。真正危險的，並非某天突遭交易，而是國際社會習於把台灣當成「需要被管理的問題」，沒有台灣參與的台海穩定，稱不上和平，僅能說被安排；沒有台灣聲音的新三角秩序，更談不上平衡，反倒是降格。這才是台灣最該看清的現實。