經濟亮眼 照見K型社會裂痕

主計總處將今年經濟成長率上修至百分之九點六四，第一季經濟成長率更上調至百分之十四點五五，創近四十八年來新高。這是台灣半導體與資通訊產業供應鏈在全球ＡＩ需求爆發下交出的亮眼成績。ＡＩ伺服器、晶片、資通訊與雲端基礎建設，讓台灣再次站在世界產業地圖中心。但這個數字愈漂亮，愈不能遮住台灣正在形成表面高度成長、社會卻深度分化的Ｋ型結構現實處境。

這次享受高成長的前端產業，屬於少數高度全球化產業。科技大廠、先進封裝、伺服器、散熱與高階零組件，享受訂單、股價、薪資與資本支出正循環；但在高成長之外的傳統產業、內需服務業、基層公共服務與弱勢家庭，在成本、缺工與低薪之間拉扯。ＧＤＰ平均數就像全體國民的成績單，卻無法說明誰真正進步、誰正在退場。

值得我們警惕的是社會裂縫已走進日常生活。只要到全國各火車站周邊，愈來愈容易看見無家者與高齡弱勢街友窩居在車站角落；至於每天新聞常見的詐騙、毒駕、自殺與心理壓力，反映的不只是治安問題，也是經濟不安、家庭支持不足與社會信任耗損。教師與護理師缺人，更提醒我們一個只重視高科技投資、卻讓教育與醫療第一線長期過勞的國家，不可能真正有韌性。

若用精實視角來看，台灣不能只看出貨量與營收成長，更要看價值流是否順暢。

若ＡＩ紅利只停留在少數企業、少數工程師與少數股票持有人，卻沒有流向薪資結構、社會安全網、教育醫療品質與地方產業升級，就是國家治理的「浪費」。工廠若只追求產出、不看良率、工安與員工離職，遲早會出現品質事故；國家若只追求表面ＧＤＰ成長數字、卻不看社會承載力，也會逐漸累積制度性風險。

因此，百分之九點六四的經濟成長不該是慶祝煙火，而應成為改革窗口。政府應把ＡＩ帶來的稅收與產業投資，導向三件事：第一，強化反詐、心理健康、社會住宅與弱勢就業支持，讓車站周邊無家者不是被驅離，而是被接住；第二，提高教師、護理師、社工等照顧型專業的待遇與職涯尊嚴，因為他們支撐的是國家長期生產力；第三，協助傳統產業進入軟體定義製造與軟體定義工廠時代，讓養活大部分就業人口的傳統產業與中小企業，例如機械、金屬、工具機與零組件業者不只接單代工，而是能用資料、ＡＩ、感測與自動化重新定義產品，創造ＡＩ時代的新價值。

台灣最怕把高成長誤認為全民安好。ＡＩ時代給台灣一次難得的產業躍升機會，但若沒有分配、人才與社會治理配套，榮景會變成只看見少數人的雲端盛宴，卻忽略多數人的生活焦慮。好的經濟政策，是要讓光鮮數字背後的弱勢族群也被看見，把高成長轉化為更廣泛安全感與向上流動。百分之九的成長可以是台灣經濟升級與轉型起點，也可能是Ｋ型分化加劇的警訊；關鍵在於我們是否有勇氣，從漂亮數字走向更完整的國家治理與社會關懷，讓ＡＩ時代的繁榮真正落實在全體人民生活之中。