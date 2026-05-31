星期透視／在野內部開撕 綠營以逸待勞

近日，國民黨爭議事件頗多，除了五月中旬徵召魏平政參選彰化縣長引發風暴，以及黨主席鄭麗文在內訓課程中疑似有不適當言論、導致與媒體人趙少康的論戰外，馬英九基金會財務及治理爭議也搬上檯面，衝突愈發激烈，甚至對簿公堂。無獨有偶，同為在野的民眾黨，從三月下旬柯文哲一審被重判後，又發生李貞秀被開除黨籍事件，現階段更面臨接連的退黨潮，也是元氣大傷。

藍白兩黨接連內耗，衝擊政黨形象在所難免，能否妥善收尾更有懸念，遑論要聯手監督民進黨與穩住既有的三分之二縣市執政版圖；因此，民進黨就算對內政績未必亮眼、對外也有川普對台獨的示警，或仍能在藍白內亂時以逸待勞，挺進年底選舉，原因主要仍在於對情勢的控制力。

以民進黨來說，雖川普接受媒體訪談提到「不希望台獨」的相關論述，對總統賴清德或民進黨的台獨神主牌必有衝擊，賴也隨即在社群回應「沒有台獨問題」，就職兩周年講稿也未強調「兩岸互不隸屬」，對台獨論述顯然低調收斂許多，避免激怒川普；即便如此，賴與黨高層仍能藉川普論述在一定程度的模糊性，來擴大自我表述的空間，藉其治理權威來鋪陳其想要導向的議題設定、影響輿論，持續掌握局面、控制變數。只要如此，綠營仍能以「抗中牌」來鞏固基本盤，反制在野，削減川普論述的衝擊。

遑論現今股市已突破四萬四千點，綠營還能催化「政績牌」，就算有民調顯示，民眾對特定政策不滿意的比例仍多於滿意，也凸顯政績確有盲點；但問題是，綠營只要一直強化股市亮麗或是基本工資持續攀升等數據，仍有政績牌揮灑的空間。加上賴清德又推出因應少子化十八項措施，就算在野仍質疑錢從哪裡來或是「割稻尾」，要擋住掌控執政主場的綠營開拓中間選票的企圖未必容易。

反觀國民黨，接連的爭議事件，黨中央的控制力道都不夠。特別是讓人霧裡看花的馬英九基金會相關衝突，鄭麗文雖喊話愈快結束愈好，但無力控制情勢發展的無奈溢於言表；遑論在第一線拚搏的縣市長候選人，這變數甚至可能成為壓垮駱駝的最後一根稻草。廿七日美麗島電子報公布最新民調顯示，鄭的信任度只有百分之廿三點八，不信任度達百分之五十一點七，鄭習會效益遞減，還有文傳會主委尹乃菁請辭，藍營已少有可振奮人心的訊息，要收拾殘局已然傷透腦筋。

民眾黨更不用說了，主席黃國昌少了立委身分，網路聲量與政治能量都受到限制，遑論從柯文哲被重判、李貞秀事件，再到退黨潮與柯文哲開嗆蔡壁如，政治版圖消融已是現在進行式，內傷都頗嚴重的在野黨即便聯手抗綠，或都討不到便宜。特別是美麗島電子報民調也顯示，賴清德的民調信任度與滿意度皆有百分之四十五左右、都超過不信任與不滿意，明顯擺脫頹勢，更有機會主導戰局。

藍白要翻轉頹勢雖不容易，但仍有機會，畢竟鄭麗文將啟程訪美，只要她能見到美方重量級人士，且能將其兩岸和平訴求與美方態度作對接，仍有議題設定反轉戰場的可能；特別是民眾黨現也對美參眾議員倡議「六項保證入法」，也將焦點置於台美關係，期待讓台灣跳脫籌碼困境。藍白企圖力挽狂瀾確是好事，但仍得切記，鄭訪美若只是自我感覺良好，無法獲得社會共鳴，白營推六項保證入法若只有三分鐘熱度的話，在野的頹勢就不知伊於胡底了。（作者為文化大學廣告學系教授）