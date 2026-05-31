台股熱潮 小資學生別當沖沖昏頭

近期台股熱度升高，這股熱潮也吹進校園。筆者在學校常聽見學生討論今天要「當沖」哪一檔熱門股，聽來像是年輕人開始關心理財，卻也令人捏一把冷汗。學生多半資金有限，若只看見短線獲利，貿然投入高風險當沖，卻不懂交易成本、停損紀律與交割責任，一次失手，就可能讓「理財」變成「負債」。

過去，我曾遇過學生向銀行借貸玩當沖，最後賠到無力還款；也聽聞有人當沖虧損逾百萬元，事後反而責怪證券商給太高額度；近期新聞亦出現年輕投資人因當沖虧損與違約交割引發爭議。這些案例提醒我們，所謂「無本當沖」並不是真的不用本金，而是把風險延後到收盤與交割時才一次浮現。

當沖不一定會輸，但絕非容易致富的捷徑。過去有學者分析台灣股市當沖資料發現，扣除交易成本後，能長期、穩定獲利者不到百分之一。

原因很現實：頻繁進出會讓手續費、證交稅、買賣價差，以及成交價格不如預期的落差，一點一滴吃掉獲利；盤中價格又受消息、籌碼與情緒牽動，一般散戶很難在速度、資訊與紀律上勝過專業交易者。更常見的是，小賺急著跑，虧損卻不願停損，最後從當沖變成凹單，從短線變成套牢。

最危險的是，部分年輕人誤以為只要收盤前沖掉，就能用小錢操作大部位；問題是市場不會因為投資人年輕而手下留情。若股價急跌、流動性不足，或遇到跌停賣不掉、漲停買不回，原本以為只需結算價差，最後卻可能變成要籌出整筆買股款，或承擔借券、補券等後續費用。若交割期限屆至時交割款不足，就可能構成「違約交割」，不僅會面臨證券商追償與違約金，也可能影響日後開戶交易與貸款等信用往來。為了區區價差賠上信用，實在不值得。

平心而論，當沖並非洪水猛獸。在成熟交易者手中，它可以是停利、停損、避險與增加市場流動性的工具；工具雖然中性，使用者能力卻有高低。對小資族與學生而言，如果缺乏足夠本金、穩定收入與風險承受能力，卻將當沖作為主要獲利來源，無異於在懸崖邊走鋼索。

年輕世代最大的資產，不是練短線手感，而是時間。與其每天盯盤追逐幾檔價差，不如先培養財金素養，學會看懂財務報表、理解產業趨勢、建立資產配置觀念。當沖追的是幾分鐘的價格波動，而價值投資看的是企業體質與未來成長。台股火熱可以讓人學習投資，但不該因此沖昏頭；投資不是投機，更不是穿著理財外衣的賭博。唯有認識風險、謹守信用，才有機會在股海中行穩走遠。