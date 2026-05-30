台美對等貿易協定 能取信於民？

美國公布台灣汽車零組件等非半導體產業二三二關稅優惠，輸美關稅百分之十五。接下來的考驗是，對台灣的半導體課多少稅？非半導體輸美關稅，事先政府秘而不宣，只強調台灣取得最優惠的關稅。就像美國貿易代表署發布二○二六年貿易障礙報告，明列台灣在台美對等貿易協定（ＡＲＴ）中的多項承諾，包括美牛美豬、內臟開放，美國農產品無障礙准入台灣；台灣全盤棄守，除衝擊農產品價格、影響農民生計外，美豬、牛內臟和基改食品若大幅入侵校園，將造成食安問題。

這些都在ＡＲＴ的ＭＯＵ中載明，但政府到現在祕而不宣，讓人質疑，ＡＲＴ協議中最關鍵的「非關稅壁壘承諾清單」和「關稅減讓附件」未見？ＭＯＵ中有多少是台灣承諾向美方購買的能源、電力及飛機？台灣到美國投資的金額究竟是多少？行政院說，要等七月底美國的三○一調查出爐，才會把ＡＲＴ主約、降稅品項修正草案，連同ＭＯＵ打包送至立法院審議。

行政院選在二月十三日農曆過年前三天，卓榮泰院長率閣員說台美貿易協議已簽署，顯係想利用年假沖淡爭議，時間點居心叵測；且對美國農產品及汽車全面開放隻字未提。這次非半導體產業輸美關稅百分之十五，也是隱密不宣，而由美國宣布。

台灣對美投資金額，政府一直強調廠商直接投資兩千五百億美元，政府擔保兩千五百億美元。美國商務部的網站及盧特尼克部長都說，台灣投資五千億美元，但台灣否認。根據正常的借貸，廠商赴美投資，自備款需百分之四十，銀行貸款只能百分之六十，政府如全額擔保銀行貸款，那麼政府擔保兩千五百億美元，回算廠商投資的金額是四一六六億美元；再加上企業投資兩千五百億美元，總數六六六六億美元，這個簡單的算式，政府始終不願向社會說明清楚。

六六六六億是世界各國在對美投資中金額最高，超過歐盟廿七國的六千億美元、日本的五千五百億美元，難道ＡＲＴ協議要掏空台灣二千三百萬人、七十餘年積累下來的外匯？

盧特尼克說，在川普任內，台灣整個半導體及供應鏈產能的百分之四十要移往美國，經濟部長龔明鑫反駁認為不切實際。二○三○年川普卸任後，美國的半導體先進製程也只能占有百分之十五。孰是孰非，攸關台灣半導體產業命脈，未見政府公布？稀土、晶片在美國貿易談判中扮演要角，中國大陸用稀土對抗美國關稅奏效；台灣將獨步全球的台積電先進製程及供應鏈拱手送美國，還附上巨額對美投資，換來百分之十五的關稅，賴總統還強調台美貿易協議是全壘打。

台灣蓋牌、美方亮牌，政府從對美談判過程開始，一路黑箱、迴避議題、漫天撒謊。ＡＲＴ有太多疑點，政府又不開誠布公，要人民如何相信政府？