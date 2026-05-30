聽新聞
0:00 / 0:00

台美對等貿易協定 能取信於民？

聯合報／ 楊正／退休媒體人（台北市）

美國公布台灣汽車零組件等非半導體產業二三二關稅優惠，輸美關稅百分之十五。接下來的考驗是，對台灣的半導體課多少稅？非半導體輸美關稅，事先政府秘而不宣，只強調台灣取得最優惠的關稅。就像美國貿易代表署發布二○二六年貿易障礙報告，明列台灣在台美對等貿易協定（ＡＲＴ）中的多項承諾，包括美牛美豬、內臟開放，美國農產品無障礙准入台灣；台灣全盤棄守，除衝擊農產品價格、影響農民生計外，美豬、牛內臟和基改食品若大幅入侵校園，將造成食安問題。

這些都在ＡＲＴ的ＭＯＵ中載明，但政府到現在祕而不宣，讓人質疑，ＡＲＴ協議中最關鍵的「非關稅壁壘承諾清單」和「關稅減讓附件」未見？ＭＯＵ中有多少是台灣承諾向美方購買的能源、電力及飛機？台灣到美國投資的金額究竟是多少？行政院說，要等七月底美國的三○一調查出爐，才會把ＡＲＴ主約、降稅品項修正草案，連同ＭＯＵ打包送至立法院審議。

行政院選在二月十三日農曆過年前三天，卓榮泰院長率閣員說台美貿易協議已簽署，顯係想利用年假沖淡爭議，時間點居心叵測；且對美國農產品及汽車全面開放隻字未提。這次非半導體產業輸美關稅百分之十五，也是隱密不宣，而由美國宣布。

台灣對美投資金額，政府一直強調廠商直接投資兩千五百億美元，政府擔保兩千五百億美元。美國商務部的網站及盧特尼克部長都說，台灣投資五千億美元，但台灣否認。根據正常的借貸，廠商赴美投資，自備款需百分之四十，銀行貸款只能百分之六十，政府如全額擔保銀行貸款，那麼政府擔保兩千五百億美元，回算廠商投資的金額是四一六六億美元；再加上企業投資兩千五百億美元，總數六六六六億美元，這個簡單的算式，政府始終不願向社會說明清楚。

六六六六億是世界各國在對美投資中金額最高，超過歐盟廿七國的六千億美元、日本的五千五百億美元，難道ＡＲＴ協議要掏空台灣二千三百萬人、七十餘年積累下來的外匯？

盧特尼克說，在川普任內，台灣整個半導體及供應鏈產能的百分之四十要移往美國，經濟部長龔明鑫反駁認為不切實際。二○三○年川普卸任後，美國的半導體先進製程也只能占有百分之十五。孰是孰非，攸關台灣半導體產業命脈，未見政府公布？稀土、晶片在美國貿易談判中扮演要角，中國大陸用稀土對抗美國關稅奏效；台灣將獨步全球的台積電先進製程及供應鏈拱手送美國，還附上巨額對美投資，換來百分之十五的關稅，賴總統還強調台美貿易協議是全壘打。

台灣蓋牌、美方亮牌，政府從對美談判過程開始，一路黑箱、迴避議題、漫天撒謊。ＡＲＴ有太多疑點，政府又不開誠布公，要人民如何相信政府？

半導體 關稅 三○一

延伸閱讀

232關稅優惠上路 我非半導體輸美稅率15%

美公告對台非半導體232關稅優惠 落實投資MOU

232關稅優惠／在野質疑是否「代價更高保障更少」

台美關稅優惠差兩塊拼圖 301調查爭取優稅不變

相關新聞

讀家觀點／技術鏡頭以外的高鐵

廿五日星期一大清早，高鐵公司告知有故障、不能依班表發車，改為每小時三班，全車（商務艙外）自由座，直到午夜收班；廿萬乘客大亂，是高鐵十九年來的最大事故。這兩天各界追究原因，鏡頭都對準更換的整流器、追究焦點更聚集在技術人員身上。相信不久就可找到肇事的原因，但這就是全盤真相了嗎？有沒有技術鏡頭以外的缺失，卻漏了關注，需要理解和調整？

尹衍樑設唐獎對文明的貢獻

台灣各領域的卓越人物正快速凋零中，近日潤泰企業集團總裁尹衍樑先生的過世，特別令我意外與悵憾。尹衍樑是個學者，集企業家、發明家、教育家與慈善家於一身，他在土木工程領域的成就非凡，但，我相信後世會記得他帶給人類的重大貢獻，將始終來自他捐出卅億元來設置「唐獎」。

失智理賠 宜早不宜晚

正當國人關注的輝達執行長黃仁勳旋風式訪台、與台灣ＡＩ供應鏈廠商的會面之際，國內政壇掀起了馬總統是否罹患失智，以及失智是否會影響日常言行、判斷等話題。

讀家觀點／我的文化不是你的戲服？李多慧的小綠綠哀愁

韓國啦啦隊員李多慧日前在大巨蛋穿北一女綠色制服跳中場舞，年輕人盛讚青春洋溢、活力滿分，結束卻被炎上，其中最有名的一句話是「My culture is not your costume」，我的文化不是你的戲服。

台美對等貿易協定 能取信於民？

美國公布台灣汽車零組件等非半導體產業二三二關稅優惠，輸美關稅百分之十五。接下來的考驗是，對台灣的半導體課多少稅？非半導體輸美關稅，事先政府秘而不宣，只強調台灣取得最優惠的關稅。就像美國貿易代表署發布二○二六年貿易障礙報告，明列台灣在台美對等貿易協定（ＡＲＴ）中的多項承諾，包括美牛美豬、內臟開放，美國農產品無障礙准入台灣；台灣全盤棄守，除衝擊農產品價格、影響農民生計外，美豬、牛內臟和基改食品若大幅入侵校園，將造成食安問題。

廢黨產會才對得起納稅人

立法院內政委員會近日審查「不當黨產處理委員會」預算，國民黨立委質疑黨產會功能只剩訴訟，沒有新的調查案件，全靠法院訴訟「續命」。黨產會主委林峯正則辯稱，訴訟是調查的延續，訴訟沒結束，無法完成任務，至於任期到二○二八年是否續任？也要看訴訟狀況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。