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讀家觀點／我的文化不是你的戲服？李多慧的小綠綠哀愁

聯合報／ 鄭自隆／政大傳播學院退休教授（台北市）

韓國啦啦隊員李多慧日前在大巨蛋穿北一女綠色制服跳中場舞，年輕人盛讚青春洋溢、活力滿分，結束卻被炎上，其中最有名的一句話是「My culture is not your costume」，我的文化不是你的戲服。

好棒棒的一句話「我的文化不是你的戲服」，不但打李多慧，更是打了一竿子政治人物，上至總統、院長、部長、縣市長，下至局處官員，參加原民活動時都會穿上原民背心，原住民朋友會不會出來喊「我的文化不是你的戲服」？三月各地「瘋」媽祖，很多政治人物披著宮廟背心搶著抬轎，真正的媽祖信徒可不可以喊「我的文化不是你的戲服」？浴佛節也有政治人物披著袈裟，雙手合十、嘴中喃喃，真正的佛教徒可不可以也喊「我的文化不是你的戲服」？

另有北一女校友批評，高中制服本身代表特定校園文化與學生身分，尤其女校更具有特殊象徵意義，當成人在具有商業收益的舞台上模仿「未成年女學生」形象時，原本屬於教育場域的符碼，是否已被娛樂化與消費化？她也質疑「女校學生有同意自己學校形象被拿來當表演賣點嗎？」

還有舞評人的校友表示，既然是表演就代表一定存在詮釋與符號意義，因此當娛樂產業使用不屬於自己的文化符號時，就必須思考「被拿來表演的群體是否願意」、「社會為什麼喜歡看這種表演」，她也反問如果只是青春活力，為什麼挑北一女的裙裝，而不是建中制服？質疑這是「男性凝視」。

有這麼嚴重嗎？穿北一女小綠綠制服做表演這不是第一遭，為什麼只有李多慧被炎上？連北一女舞蹈社都已經連續四年於天母球場演出，校內外都沒有人說不是，為什麼同樣體育表演，這些校友就對李多慧氣噗噗？

小綠綠制服事實上並不怎麼好看，雖然不至於如韓國人說的像囚服，但綠色在早年就是軍服的顏色，代表制式和威權，既不青春也不亮麗，但因歷年大學錄取率幾乎觸頂，出社會後校友又表現傑出，累積下來的學校品牌價值也就極為可觀，學校的品牌如何表現？就是辨識度極高的小綠綠制服，如同桐花代表客家一樣。

制服代表學校，畢業的學校，對某些人而言是另一個「血統」，父母的血統不能選擇，但學校「血統」可以，這是很多人拚命要擠進名校的原因，名校不只大學，高中也是，北一女、建中、南一中、中一中、竹中，都是具有「血統」價值的學校，二○二五年有部《夜校女生》電影，英文片名就叫The Uniform，背景是九○年代的台北，劇中主角因為聯考失利，但被媽媽逼著讀北一女的夜間部，為著就是制服所代表的「血統」。

為什麼李多慧被炎上？因為有些校友覺得「血統」被汙衊了，是假冒的血緣。但賈永婕也曾公開穿小綠綠制服亮相，而賈永婕是讀辭修高中，不是一女中，為什麼沒事？這是否又牽扯到階級意識？部分批評李多慧的聲音可能有階級優越感，認為和賈永婕是同一階級，但李多慧不是。

台灣社會有很多階級鄙視，用階級區分你我，李多慧那麼有名，是年輕人的女神，但仍被某些人視為不同掛，這是台灣的「種姓制度」，以職業、身分、學歷區分階級。很多女明星嫁入豪門，但仍被婆家欺負，就是洗不掉舊時代「戲子」的「種姓」。

李多慧 媽祖 大巨蛋

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