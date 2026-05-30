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失智理賠 宜早不宜晚

聯合報／ 余祖慰／朝陽科技大學保險金融管理系副教授（高雄市）

正當國人關注的輝達執行長黃仁勳旋風式訪台、與台灣ＡＩ供應鏈廠商的會面之際，國內政壇掀起了馬總統是否罹患失智，以及失智是否會影響日常言行、判斷等話題。

台灣於去年邁入超高齡社會，國人平均壽命不斷延長，根據內政部二○二四年簡易生命表統計，男性平均年齡約七十七歲、女性約八十四歲，國人平均壽命約八十歲，長壽的背後所衍生出來的失智風險已成為高齡家庭不可忽視的隱憂。

首先，失智症是一個進行性退化的疾病，從輕微症狀逐漸進入中度、重度、末期症狀，疾病退化的時間不一定，有個別差異，其病程常是緩慢且漸進性的，整個發病過程可達五至十五年不等。失智症帶來的往往不是短期的醫療花費，而是漫長的生活照顧與家人長期照顧的負擔。根據台灣失智症協會截至去年年底的統計，國內失智人口已超過卅八萬人，其中六十五歲以上長者盛行率約為百分之八；換言之，每十三位長者就有一位罹患失智症，至二○四一年失智人口將突破六十八萬人。

其次，國內壽險公司所推廣的「長期照顧保險」商品，對於「失智」的認定，大都以「認知功能障礙」來定義，必須經專科醫師診斷判定達約定月數以上（不得高於六個月）仍為持續失智狀態，且依臨床失智量表（ＣＤＲ）評估達中度（含）以上者（ＣＤＲ大於或等於兩分）。換言之，病人須符合失智達中度（含）以上程度，也就是無法分辨時間、地點、人物，至少兩項以上，保險公司才會理賠給付。

由於保單條款規定門檻較高，就筆者所知，近年來，保險市場已有部分公司研發「專屬失智保險」商品，將「失智」認定為ＣＤＲ一分，也就是將「保障前移」，只要達「輕度失智」或「認知功能障礙初期」即可以啟動理賠。除了分期給付之外，並採取一次性給付的方式幫助家屬支應檢測與早期治療費用，避免病情快速惡化。

總之，隨著長壽風險所帶來的失智人口愈來愈多，「專屬失智保險」的目的在於失智症患者在初期能否得到更多的理賠金，發揮提前照顧、減緩失智症狀惡化的功效。除了一次性及分期給付保險金之外，失智者更重視的應該是「實物給付」，例如健康管理、醫療、護理、長期照顧、老年安養及殯葬等服務。

其實，不是年紀大了才會罹患失智症，近年來，不少中壯年也出現早發性失智症的問題。壽險公司在「專屬失智保險」透過「分期給付」機制，支應長期照顧費用所需，不僅商品同時提供身故保障、輕度（含）以上失智給付及強化失智保障；且未來也應要能夠滿足不同年齡層、不同預算的民眾對於失智保障的需求。

值得一提的是，「專屬失智保險」更須結合「安養信託」的需求，「安養信託」具有「財產保障、專款專用」的特性，透過信託專戶來支付包括安養照護和醫療服務所需要的費用，可以保障失智症病人的財產安全，確保保險理賠金不會被有心人詐騙或是被隨意挪用，才是壽險公司因應失智風險所帶來的衝擊，做好了風險控管之道。

黃仁勳 失智症 輝達

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