案件可以續審 機關不必續養

不當黨產處理委員會成立將滿十年，原本被定位為任務型機關，目的在於清查並處理不當取得財產。如今新案已無，主要業務只剩訴訟攻防，卻仍每年編列五千多萬元預算，難怪引發外界質疑：這到底是繼續辦案，還是在靠訴訟續命？

黨產會主委林峯正表示，訴訟是調查的延續，訴訟沒有結束，黨產會就無法完成任務。這種說法看似有理，實則混淆了行政調查與司法審判的界線。黨產會的任務，是調查、認定並作成行政處分；一旦案件進入法院，接下來就是司法機關依法審判。法院要審的是處分是否合法、證據是否充分、程序是否正當，這本來就是法院的工作，不是黨產會可以無限延伸自身存在的理由。

若說訴訟未了，所以機關不能退場，等於任何任務型機關只要留下幾件官司，就可以永遠存在。這顯然不合理。政府組織本來就應隨任務調整，行政院過去也多次進行組改、整併與業務移撥。黨產會若已無新案，後續訴訟完全可以由行政院指定相關部會或承受機關續行，並不必然需要保留整個委員會、主委、副主委及完整行政編制。

更何況，人民或政黨若認為權利受侵害，本就有提起行政訴訟的權利。法治國家之所以設法院，就是要讓爭議回到法律程序解決。若把「被處分人提告」說成黨產會不能退場的原因，甚至暗示「不提告就沒事」，不但讓人誤解司法救濟是一種麻煩，更可能傷害法治精神。人民不因行使訴訟權而有錯，行政機關也不能因被告就要求納稅人長期埋單。

轉型正義不能只靠機關存續來證明。真正的轉型正義，應該是尊重程序、接受司法檢驗、節制公權力，並在任務完成後適時退場。若一個機關成立十年後，沒有新調查案件，卻仍以訴訟未完為由繼續編列預算，人民當然有權追問：這筆錢花得有沒有必要？還能不能產生公共利益？

每年五千多萬元不是小數目。當基層薪資、長照、托育、治安、交通安全都需要經費時，政府更應把錢花在刀口上。立法院審查預算，不只是看數字能不能減一點、凍結一點，更應檢視機關存在是否仍有必要。對任務型機關而言，最重要的不是如何延長壽命，而是知道何時完成任務、下台一鞠躬。

黨產會若仍有未了訴訟，就依法移交、依法承受、依法續行。司法歸司法，行政歸行政；案件可以繼續審，機關不必繼續養。這才是對納稅人負責，也是對轉型正義最基本的尊重。