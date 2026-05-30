廢黨產會才對得起納稅人

立法院內政委員會近日審查「不當黨產處理委員會」預算，國民黨立委質疑黨產會功能只剩訴訟，沒有新的調查案件，全靠法院訴訟「續命」。黨產會主委林峯正則辯稱，訴訟是調查的延續，訴訟沒結束，無法完成任務，至於任期到二○二八年是否續任？也要看訴訟狀況。

所謂的「黨產會」，是蔡英文上台後依據《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，於二○一六年八月卅一日成立的行政院任務編組機關，職掌是白色恐怖時期「黨國體制」下的政黨及附隨組織之財產調查、返還、追徵、權利回復，以「促進威權統治時期之轉型正義」。也就是黨產會是高舉轉型正義的大旗，對國民黨進行清算、鬥爭。

行政機關的成立，原則上應具有公益性、普遍性與社會價值，也就是行政機關的設立，必須是為了服務大多數民眾、增進民眾的福祉、強化社會正義的原則；然而黨產會的成立，顯然違反了公益性、普遍性與正義原則，與已廢止的促進轉型正義委員會一樣，都是為了追殺國民黨而設立。

黨產會成立之時，正是民進黨一黨獨大時代，無論是行政權或立法權全都握在民進黨手上，國民黨因為在立法院居於少數，無力與民進黨抗衡，黨產條例的通過，國民黨全無反制之力，以此來看，黨產會的成立美其名是「促進轉型正義的實踐」，實際上，這個機關根本就是民進黨統治下的「綠色威權產物」，其所作所為充滿了「不正義」。

國人但見，黨產會成立之後就針對國民黨及民進黨認定是其「附隨組織」的救國團、婦聯會、中華救助總會等，展開清算行動，有收歸國有者、有追徵動產者，國民黨及救國團、婦聯會等不服黨產會紛紛向行政法院提告，黨產會也忙於訴訟，這也是其遭國民黨立委嘲諷「靠訴訟續命」之故。如若沒有訴訟，黨產會就已無存在之必要，這種靠打官司才得以存在的行政機關，恐怕只有民進黨執政的台灣才有，也是另類的民主笑話。

根據統計，黨產會的處分幾乎件件都被提行政訴訟，目前仍有八、九成還在訴訟中，黨產會主委林峯正說：「如果被處分的人不告我們，就沒有這些事。」意思是說如果被追殺的國民黨等「全認了」，就不會有訴訟的事，這真是倒果為因的說法，正確的情況應該是「如果黨產會不亂處分，就沒有訴訟這些事」。假使黨產會的處分讓人心服口服、合乎公平正義，被處分者就不會提起訴訟；就算提起訴訟也贏不了。但由於黨產會的處分大多有爭議，並且在訴訟中黨產會被撤銷處分、或是官司敗訴的案例占多數。

成立近十年的黨產會，耗費了五億餘元公帑，真是浪費民脂民膏，這個成立不正當、成立之後功能不彰的機關，已到了檢討存廢的時候。在立院占多數的藍白立委，除了看緊人民荷包，嚴審預算，更該考慮提案廢除黨產條例，讓這個服務綠色政權的機關走入歷史，如此才對得起多數納稅人。