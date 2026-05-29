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尹衍樑設唐獎對文明的貢獻

聯合報／ 陳復／佛光大學歷史系講座教授（宜縣冬山）
唐獎創辦人尹衍樑於2014年唐獎第一屆得獎人公布記者會。圖／唐獎教育基金會提供
唐獎創辦人尹衍樑於2014年唐獎第一屆得獎人公布記者會。圖／唐獎教育基金會提供

台灣各領域的卓越人物正快速凋零中，近日潤泰企業集團總裁尹衍樑先生的過世，特別令我意外與悵憾。尹衍樑是個學者，集企業家、發明家、教育家與慈善家於一身，他在土木工程領域的成就非凡，但，我相信後世會記得他帶給人類的重大貢獻，將始終來自他捐出卅億元來設置「唐獎」。

我總是這樣記憶唐獎設置的獎項：「永，生，漢，法」，永續發展獎、生技醫藥獎、漢學獎與法治獎，每兩年一屆，尹衍樑期待設置這些獎項，補充諾貝爾獎所未兼及的四個領域，鼓勵其他有利於地球與人類的重要研究，並藉此發揚中華文化。首屆頒獎典禮在國父紀念館舉行，在這個地點頒獎，其意義相當重大。

觀察尹衍樑一生的行事，很難不深感他是個氣魄雄渾的人，其覺得盛唐是中西文明交會，政經發展到顛峰的時期，唐人對世界展現的自信與兼容的胸懷，正是唐獎要持續繼承與發展的理念。設置這種獎項來榮耀華夏，展現出磅礴的格局與氣度，著實不是整天喊著去中國化的人所能領會萬一。

其中，「漢學獎」的設置特別令我感佩，這首先來自其跨領域的生命經驗。尹衍樑大學期間就讀中國文化大學史學系，後來獲得國立政治大學企業管理博士，雖然他後來沒有從事歷史研究，但對於中華文化始終抱持著敬意，事業卓然有成後，特別希望彰顯中華文化對人類文明發展的貢獻。

唐獎漢學獎的設置或可跟京都賞的思想藝術賞做個比較。京都賞創立人稻盛和夫覺得人類未來不能只靠科學與技術的發展，還須同時追求精神與倫理的深化，因此京都賞特別把「基礎科學」、「尖端科技」與「思想藝術」並列，讓人類的文明發展與心靈成長保持平衡，就這點而論，尹衍樑有著與稻盛和夫同樣深邃的眼光。

我們觀察唐獎漢學獎頒發六屆的得獎者，會發現這些得獎學者都不是在封閉系統中研究中國，而是研究「中國與世界的關係」，得主不只在學院內有貢獻，更關注於社會發展與中華文化的對話；他們不是只把中國傳統當成過去的材料來研究，而是將其放到當前世人的精神生活中重新思考。

不只漢學獎，包括永續發展獎、生技醫藥獎與法治獎的設置，都反映出尹衍樑這樣的核心思考：廿一世紀人類最重要的問題是能不能活出品質、活出秩序與活出尊嚴。當人類面臨氣候變遷、傳染疫病、貧富差距與道德式微的考驗，設置四大獎項的目的旨在鼓勵世人重新省思「中庸之道」。

尹衍樑是生活在台灣的外省人，他設置唐獎，展現出完全不一樣的台灣。這樣的人出生與成長在兩蔣時期，深受中華文化復興運動浪潮的影響，胸懷全中國，卻面向全球來布局與深耕。希望好學深思的青年能認識其心路歷程，未來再有不世出的棟樑，讓台灣因有你的奮鬥，參與人類文明的更新，貢獻於宇宙的精神。

諾貝爾 尹衍樑 潤泰企業集團

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