從尹衍樑敬師王金平 看師生信任

潤泰集團總裁尹衍樑日前辭世，社會再度談起他與前立法院長王金平那段改變人生的師生情誼。年少輕狂、曾被送進感化學校的尹衍樑受傷時，王金平一句「好好讀書、幫助人，別人會敬你愛你」的勸勉，從此翻轉人生。多年後，他在取得博士學位公開場合向恩師三度鞠躬，成為台灣社會津津樂道的教育佳話。

然而，就在社會感念這段「以教育改變人生」的故事之際，日前台北市立永春高級中學爆發學生朝學務處丟雞蛋事件。校方第一時間啟動校安通報並祭出恐嚇、毀損、妨害公務等五項罪名，掀起巨大爭議。

這場「雞蛋與法條」的對決，看似是校園秩序與學生失控行為的衝突，實際上卻暴露出台灣教育現場更深層的危機：師生信任正在快速崩解。

不可否認，學生以丟雞蛋抗議並不恰當，公共表達應有理性與界線，學生自然必須為自身行為負責。然而，更值得社會深思的是，當高中生以激烈方式表達不滿時，學校第一反應為何是司法處理，而非先試圖理解學生為何走到這一步？

事後，該名學生透過網路社群公開表示，知道丟雞蛋有錯，但之所以走向體制外抗爭，是因為「體制內申訴無門」。他質疑校方對刀械、打架等真正危及安全的事件處理消極，卻對服儀、手機、外食等生活瑣事「重拳出擊」。這番話或許帶有情緒，卻也精準點出台灣許多校園治理的共同盲點：對真正複雜的問題保守退縮，對容易管理的小事則高度強硬。

近年來，在反霸凌、校安通報與行政責任層層加壓下，第一線教師與行政體系其實承受巨大壓力。面對高風險事件，校方往往擔心程序爭議與輿論責任，處理上趨於防衛與保守；相對地，對服儀、紀律等界線清楚的違規事項，則容易採取快速且強勢的管理模式。久而久之，校園治理逐漸從「教育學生」走向「管理風險」。

當教育現場愈來愈依賴法規與懲處時，師生之間最重要的信任也正在流失。

所謂「師者，傳道、授業、解惑也」，過去的老師或許嚴厲，但學生仍相信老師是真心為自己好；如今不少學生卻覺得，校園民主只是形式，申訴機制只是程序，真正的聲音根本無法被聽見。

於是，匿名社群成為爆料出口，激烈抗議成為情緒宣洩方式，而教師與行政端則更加依賴法條與程序自保，形成惡性循環，缺乏有效溝通渠道。

王金平當年面對的，是一名會打架鬧事的問題學生；但他選擇的不是貼標籤，而是給機會。今天的教育體制，或許比過去更講程序、更講法規，卻也可能比過去更缺乏耐心與溫度。

牆壁髒了可以清洗，校規破壞了可以修復；但如果學生對教育失去信任，那才是真正難以挽回的傷口。當校園只剩法條與懲處，教育其實就已經輸了。