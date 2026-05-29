幼教擴量能 撒錢不顧品質？

賴總統公布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，提出十八項措施。分析其政策結構，其中近半數屬於直接發放給民眾的補助津貼。而在幼教面向的措施中，政策焦點仍停留在「費用」及「擴大量能」；兩者雖皆為既有政策，但對於攸關幼兒實質發展的「幼教品質」管控與提升，在本次「戰略」中依舊缺乏對策與承諾。

近年來，我國幼教出現諸如準公幼缺乏品管機制、教保人員權益保障不足等攸關辦學品質的問題，雖持續遭揭露，亦多有呼籲改革之聲，卻長期被政府漠視。檢視近年政府的幼教政策可見，多集中於短期內讓家長有感、減輕實質負擔的措施，卻迴避了攸關幼兒身心發展、需制度性變革及深度扎根經營的幼教品質改善作為。

政策資源的配置不應偏廢，減輕家長實質經濟負擔確實重要，但幼教品質的提升亦是「家庭支持」不可或缺的一環，更是支持幼兒身心健全發展的關鍵。期待賴總統在後續相關戰略中，除單向度補貼外，能轉向質量並重的對策，別讓家長在財務負擔減輕與幼教品質之間，陷入只能「二選一」的困境。